北市第二期服務業節能設備汰換補助 9月9日起受理

2019-09-06 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市政府於2018年開始推動「縣市共推住商節電行動」，打造台北市成為節電城市，成功推動服務業節電量高達5,700萬度電，相當於94座大安森林公園一年的吸碳量；北市產業局表示，因節電成效顯著，今年9月9日起恢復受理第二期服務業節能補助申請，節電成效有望再創佳績。

北市產業局宣布「台北市服務業節能汰換補助」第二期將祭出8,400萬元補助金額，供服務業者申請節能補助，補助申請期間自2019年9月9日起至2020年6月30日止，或是補助預算總額度申請額滿為止。

服務業備齊應備文件後，10月底前可郵寄至「台北市信義區市府郵局第20號信箱」，申請補助順序採送件時間（郵戳以交寄日期時間為憑）為準。或是上班日9~17時親自遞交台北市政府北區一樓產業發展局公用事業科指定櫃檯「服務業節能補助櫃檯」。補助額度有限，建議盡早申請辦理。

產業局說，凡於台北市辦妥公司行號登記、法人設立、稅籍登記或足資證明為服務業者皆可以申請。補助項目包含電冰箱每台最高補助3,000元，無風管與接風管空氣調節機每kW補助2,500元。汰換辦公室老舊燈具、室內停車場智慧照明，每具補助50%，上限750元。

能源管理系統每案補助50%，上限200萬元。中央空調系統每案最高補助50%，上限400萬元。特別提醒一下，中央空調品項本期全市補助上限為2,700萬元。

服務業若有節能設備汰換補助相關問題，可以上台北市服務業節能汰換補助官網「好節電經濟學」查詢或撥打免費付費專線0800-580-037洽詢台北市「服務業節能設備汰換補助服務中心」。