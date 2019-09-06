服務業看過來！北市節能設備汰換補助下周開跑

2019-09-06 15:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台北市政府去年開始推動「縣市共推住商節電行動」，服務業節電量高達5,700萬度電，相當於94座大安森林公園一年的吸碳量。台北市產業局表示，由於節電成效顯著，今年9月9日起恢復受理第二期服務業節能補助申請，補助項目包括電冰箱、辦公室老舊燈具及中央空調系統等。

台北市產業局指出，「服務業節能汰換補助」第二期將祭出8,400萬元補助金額，提供服務業者申請節能補助，申請期間自9月9日起至明年6月30日，或補助預算總額度申請額滿為止。

凡於台北市辦妥公司行號登記、法人設立、稅籍登記或足資證明為服務業者皆可申請。補助項目包含電冰箱每台最高補助3,000元，無風管與接風管空氣調節機每kW補助2,500元。

汰換辦公室老舊燈具、室內停車場智慧照明，每具補助50%，上限750元。能源管理系統每案補助50%，上限200萬元。中央空調系統每案最高補助50%，上限400萬元，但本期全市補助上限為2,700萬元。

台北市產業局表示，服務業備齊應備文件後，10月底前可郵寄至「台北市信義區市府郵局第20號信箱」，申請補助順序採送件時間（郵戳以交寄日期時間為憑）為準，由於補助額度有限，建議盡早申請辦理。