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影／長榮空服員罷工落幕2個月 工會控資方持續追殺

2019-09-06 12:52聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

長榮空服員罷工落幕至今滿兩個月，桃園市空服員職業工會今赴勞動部陳情，高喊「長榮一國兩制、歧視罷工空服員」，指兩個月來，長榮資方仍堅稱罷工不合法，對工會理事長、幹部、會務人員等12人提告民事賠償，並拒絕恢復空服員使用本家優待機票，更公告限制員工工作中不得討論工會等特定團體，呼籲勞動部要求長榮依承諾停止秋後算帳。

空服員工會法律顧問程立全說，勞動部長許銘春已在立院公開說明長榮空服員罷工是合法，勞動部不管是身為勞動法規的主管機關或長榮航空的第6大股東，都應該清楚告知長榮停止無異議訴訟與違法行為。

空服員工會副秘書長周聖凱指出，長榮資方將罷工視同請假，限制參與罷工空服員的出勤獎勵，更公告參與罷工空服員的出勤獎勵順位低於未參與罷工者；罷工期間的例假日、休息日跟國定假日，長榮也扣薪又扣假，更在7月17日發布公告要求不得在工作中討論特定團體(如工會)，否則違反工作規則。

此外，關於員工優待機票部分，雖已歷經3次協商，但資方仍要取消3年的本家優待機票，更在協商過程要求工會同意修訂勞基法84-1的審查基準，藉此換取超時航班合法化，形同綁架空服員，逼員工在差別待遇跟過勞中做選擇。

空服員工會表示，工會即將在11日與資方進行第4次優待機票協商，盼許銘春、桃園市長鄭文燦要求長榮拿出更好方案，停止秋後算帳，關於資方的不當勞動行為，工會也已向勞動部申請裁決。

對此，勞動部強調，空服員工會在6月20日行使的罷工行為，符合勞資爭議處理法相關規定，且罷工權為勞動三權之一，雇主不得對參與員工有不利對待，也不得有影響、妨礙工會組織、活動的行為，否則有違反之虞；至於恢復優待機票的協商，呼籲長榮應更積極努力穩定內部勞動關係，以協商解決衝突，勞動部後續也會要求公司盡最大努力與善意與工會持續協商。

長榮空服員罷工落幕至今兩個月，桃園市空服員職業工會今赴勞動部陳情，呼籲勞動部要求...
長榮空服員罷工落幕至今兩個月，桃園市空服員職業工會今赴勞動部陳情，呼籲勞動部要求長榮資方停止打壓工會。記者葉冠妤/攝影
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桃園市空服員職業工會今指出，長榮空服員罷工落幕後，資方仍以限縮言論自由、扣薪扣假...
桃園市空服員職業工會今指出，長榮空服員罷工落幕後，資方仍以限縮言論自由、扣薪扣假、出勤獎勵差別待遇等方式，持續打壓參與罷工的空服員。記者葉冠妤/攝影
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長榮航空空服員罷工
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