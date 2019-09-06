影／長榮空服員罷工落幕2個月 工會控資方持續追殺

2019-09-06 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



長榮空服員罷工落幕至今滿兩個月，桃園市空服員職業工會今赴勞動部陳情，高喊「長榮一國兩制、歧視罷工空服員」，指兩個月來，長榮資方仍堅稱罷工不合法，對工會理事長、幹部、會務人員等12人提告民事賠償，並拒絕恢復空服員使用本家優待機票，更公告限制員工工作中不得討論工會等特定團體，呼籲勞動部要求長榮依承諾停止秋後算帳。

空服員工會法律顧問程立全說，勞動部長許銘春已在立院公開說明長榮空服員罷工是合法，勞動部不管是身為勞動法規的主管機關或長榮航空的第6大股東，都應該清楚告知長榮停止無異議訴訟與違法行為。

空服員工會副秘書長周聖凱指出，長榮資方將罷工視同請假，限制參與罷工空服員的出勤獎勵，更公告參與罷工空服員的出勤獎勵順位低於未參與罷工者；罷工期間的例假日、休息日跟國定假日，長榮也扣薪又扣假，更在7月17日發布公告要求不得在工作中討論特定團體(如工會)，否則違反工作規則。

此外，關於員工優待機票部分，雖已歷經3次協商，但資方仍要取消3年的本家優待機票，更在協商過程要求工會同意修訂勞基法84-1的審查基準，藉此換取超時航班合法化，形同綁架空服員，逼員工在差別待遇跟過勞中做選擇。

空服員工會表示，工會即將在11日與資方進行第4次優待機票協商，盼許銘春、桃園市長鄭文燦要求長榮拿出更好方案，停止秋後算帳，關於資方的不當勞動行為，工會也已向勞動部申請裁決。