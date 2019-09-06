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長榮航：全力彌平員工傷痕 對違法罷工絕不妥協

2019-09-06 12:41經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

桃園市空服員職業工會（桃空職工）今（6）日到勞動部陳情，長榮航空表示，罷工結束後長榮航空各單位努力恢復正常營運，高階主管也與空服員面對面座談，盡力彌平員工間被撕裂的傷痕，桃空職工卻將長榮航空對於罷工期間出勤員工的獎勵，炒作為對於參與罷工員工之「秋後算帳」，對於桃空職工仍然持續挑起勞資間的對立，深表遺憾。

針對桃空職工今日所提出有關長榮航空在罷工期間對工會提出法律訴訟，以及優待機票的恢復…等事項，長榮航空說明如下:

一、尊重罷工權 但對違法罷工絕不妥協

今年6月20日空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽，以及財產損失。長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工之情形，因此長榮航空於6月21日委由律師向法院遞狀，提告桃空職工罷工權之行使違反「勞資爭議處理法」，故要求賠償相關損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益，此案現已進入司法程序，靜待司法審判。長榮航空強調，絕對尊重法律賦予之罷工權，但對於違法行使罷工權而傷害公司及員工權利的行徑，也絕不妥協。

二、遵守團體協約 協商漸進給予優待機票

長榮航空與桃空職工7月6日簽訂之團體協約中，約定在罷工結束後的二個月內,另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案，公司也已依約在8月6日、8月22日、9月2日三度針對優待機票的給予召開協商會議，但由於桃空職工對於公司提出的漸進式方案並不滿意，使得雙方無具體共識，也已約定9月11日將展開第四次協商。

長榮航空表示，之所以取消優待機票，是在罷工投票前為了因應桃空職工可能發起之罷工，於5月8日發布內部公告預先告訴所有員工，公司即將面臨的嚴峻挑戰，因此罷工首日起三年，暫停所有員工及眷屬使用員工優待機票暨聯航優惠機票（ZED），以降低優待機票所發生的成本，但為獎勵員工於罷工期間支援公司，只要於罷工期間配合公司班表出勤者，不受此限。

長榮航空與桃空職工於7月6日簽訂團體協約後，在7月8日起即依照5月8日的公告，給予配合公司班表出勤員工使用優待機票之獎勵；也依照所簽訂的協約內容，於罷工後一個月，即8月6日起給予所有未出勤空服員不含長榮及立榮之聯航優惠機票（ZED）使用權利，並在協商時提出於2020年給予所有聯航優待機票（含長榮及立榮）使用權利，2021年1月1日起給予免費票除外之各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利，已符合當時所提出漸進式的原則和精神。

另外，長榮航空在5月8日公告中有關取消優待機票一事為罷工前就已公布的獎勵措施，因此罷工一開始，所有的員工皆被取消優待機票，何來秋後算帳之有，桃空職工在罷工投票時，批評優待機票是「乞丐票」，鼓吹會員罷工，並用「你的一票絕對贏過乞丐票」為標語進行催票，罷工結束後卻積極要求公司給予優待機票，一昧誤導社會大眾公司是以取消優待機票懲罰罷工空服員，但其明知這是對於出勤員工的獎勵，長榮航空實在無法認同桃空職工此種前後不一、顛倒是非的行徑。

長榮航空為純民營上市公司，必須遵守公司治理，絕對捍衛投資大眾及員工權益，對於員工的獎勵措施公司有自主管理權，也會以多元的管道與員工溝通，但是桃空職工一再以抗議、抹黑手法，企圖干預公司治理，製造更多的勞資爭議，其目的及用意令人質疑。

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