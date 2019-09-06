興達海基與沃旭完成首座台灣製造水下基礎轉接段試製

2019-09-06 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



中鋼集團旗下興達海洋基礎公司今天與丹麥離岸風電開發商沃旭能源（Ørsted）在高雄港74號碼頭，共同為第一座台灣製水下基礎轉接段（Transition Piece，以下簡稱：TP）舉行試製完工典禮。

與會貴賓有沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文、中鋼公司林弘男總經理及風電事業發展委員會鄭明城副主任委員、興達海基董事長王亞洲出席盛會，見證離岸風電產業在地化的重要里程碑。

興達海基王亞洲表示，感謝各界的協助，這是南部百分之百創立了純自製水下基礎的產業供應鍊，希望在台灣市場站穩腳步，未來進入亞太離岸供電市場，希望台灣能成為全世界水下基礎供應鍊的重要一環。

中鋼於高雄興達港投資68.42億元興建的水下基礎製造基地，去年4月15日舉行動土典禮，目前建廠工程順利推動中，預估可在今年底完工，明年開始產製管架式水下基礎。

興達海基與沃旭能源去年簽訂的56套水下基礎供應合約，是國內離岸風電產業落實在地化政策的重要指標，也讓中鋼集團有機會發展創新綠能技術，為永續環境及增加地方就業貢獻一份心力。

轉接段(TP)是管架式水下基礎(Jacket)中連接風機塔架、支撐結構與基礎之過渡結構。興達海基去年6月與沃旭能源簽訂合作意向書後，就展開TP試製計畫，今日完工的TP總重約200公噸，高約10公尺，外觀雄偉，興達海基能在預定時程內順利完成TP試製，代表已具備合格技術及履約能力。