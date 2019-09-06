離岸風電好「薪」情 開發商沃旭能源開出40職缺

2019-09-06 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



首批離岸風場2020年就要併網，運轉維護人力需求浮現，開發商沃旭能源今（2019）年下半年開出40個職缺，包括環安衛、專案管理、工程建設等領域，經理級4萬起跳，「薪」情相當好。

政府近年衝刺離岸風電，喊出供應鏈國產化，其中，沃旭能源開發中的大彰化風場，水下基礎找上鋼鐵龍頭中鋼集團旗下興達海基合作，2020年起開始收成。除產業進入收割期外，離岸風電運轉維護相關工作機會也開始浮現，開發商為了搶人才，下半年啟動徵才計畫。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，離岸風電正在創造台灣過去不存在、或少有的工作機會，且薪資福利優渥。

沃旭能源明（7）日在彰化開跑，將參加縣政府舉辦的就業博覽會，鎖定在地化人才；10月則會到台中，參加台中風能就業博覽會。沃旭能源表示，從現在到2020年第一季前，沃旭能源將在彰化、台中及高雄等地招募環安衛、專案管理、工程建設等領域近40個職缺，強調徵才條件是4萬元以上面議。

這次沃旭能源在中彰地區開出的職缺眾多，包括環安衛經理、專案協調經理、採購經理、電機保護系統專案經理、傳輸資產總監、建造工程專案經理、電力裝置及運轉工程專案經理、環安衛經理（離岸/陸上）、運維設備建造工程經理等。針對高雄地區開出的職缺，則包括水下基礎製造經理、水下基礎工程經理、專案協調經理、環安衛經理等。