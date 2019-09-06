遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金9月30日前開放線上報名

2019-09-06 01:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



遠雄人壽與台灣癌症基金會連續九年攜手推動「一個鼓勵．愛的希望—癌症家庭子女獎助學金」，目的為鼓勵癌症家庭子女不放棄因需分擔經濟或照顧責任，仍持續向學的勇氣與堅持，多年來業務同仁大力協助傳遞遠雄人壽愛心善行的同時，也有感而發自願主動認捐獎助學金，希望幫助影響更多弱勢家庭，進而引領許多受助孩子踏入社會後更懂得感恩與回饋，持續傳遞這股愛的力量。

今年遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金申請期間自即日起至9月30日，只要透過網路報名，符合資格就有機會獲得1萬元獎學金，期實質助益更多癌症家庭子女勤學向上，不要放棄任何一個讓自己變強的可能，堅定地朝夢想目標前進。

本著提高國人保障利他精神，遠雄人壽在投注創新商品研發的同時，也肩負起企業社會責任的使命，致力關懷癌症家庭，癌症雖然奪走摯愛親人的健康，衝擊家庭經濟，但深信許多求學階段的子女們仍在艱難環境中力求上進、努力不懈，癌症家庭子女獎助學金的設立初衷就是為改善癌症家庭處境，鼓勵子女致力學業、積極向上，用「教育的力量」成為「翻轉未來的希望」。

為幫助癌友透過營養飲食積極抗癌，遠雄人壽也攜手癌症關懷基金會，首創業界貼心推出「營養保健諮詢」服務，並大力支持「癌友營養諮詢計劃」，陪伴癌友走過生命中的崎嶇，迎向新希望。

為擴大活動效益，今年遠雄人壽與台灣癌症基金會將於北、南地區舉辦頒獎典禮暨學習營，讓學生們透過交流互動，彼此鼓勵，累積更多生命正能量。

「一個鼓勵．愛的希望—遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金」即日起至9月30日開放網路申請，只要是癌症家庭中的高中生或大學生，在107學年度下學期學科平均成績達75分，或擁有其它特殊專長與表現，檢附相關資料即可至台灣癌症基金會網站報名https://reurl.cc/e5vb2M。