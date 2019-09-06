親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金9月30日前開放線上報名

2019-09-06 01:25經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

遠雄人壽與台灣癌症基金會連續九年攜手推動「一個鼓勵．愛的希望—癌症家庭子女獎助學金」，目的為鼓勵癌症家庭子女不放棄因需分擔經濟或照顧責任，仍持續向學的勇氣與堅持，多年來業務同仁大力協助傳遞遠雄人壽愛心善行的同時，也有感而發自願主動認捐獎助學金，希望幫助影響更多弱勢家庭，進而引領許多受助孩子踏入社會後更懂得感恩與回饋，持續傳遞這股愛的力量。

今年遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金申請期間自即日起至9月30日，只要透過網路報名，符合資格就有機會獲得1萬元獎學金，期實質助益更多癌症家庭子女勤學向上，不要放棄任何一個讓自己變強的可能，堅定地朝夢想目標前進。

本著提高國人保障利他精神，遠雄人壽在投注創新商品研發的同時，也肩負起企業社會責任的使命，致力關懷癌症家庭，癌症雖然奪走摯愛親人的健康，衝擊家庭經濟，但深信許多求學階段的子女們仍在艱難環境中力求上進、努力不懈，癌症家庭子女獎助學金的設立初衷就是為改善癌症家庭處境，鼓勵子女致力學業、積極向上，用「教育的力量」成為「翻轉未來的希望」。

為幫助癌友透過營養飲食積極抗癌，遠雄人壽也攜手癌症關懷基金會，首創業界貼心推出「營養保健諮詢」服務，並大力支持「癌友營養諮詢計劃」，陪伴癌友走過生命中的崎嶇，迎向新希望。

為擴大活動效益，今年遠雄人壽與台灣癌症基金會將於北、南地區舉辦頒獎典禮暨學習營，讓學生們透過交流互動，彼此鼓勵，累積更多生命正能量。

「一個鼓勵．愛的希望—遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金」即日起至9月30日開放網路申請，只要是癌症家庭中的高中生或大學生，在107學年度下學期學科平均成績達75分，或擁有其它特殊專長與表現，檢附相關資料即可至台灣癌症基金會網站報名https://reurl.cc/e5vb2M。

癌症遠雄人壽高中生
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

不畏美中貿易戰！ 台灣這些小而美產業出口逆風成長

2019-09-05 19:45

BTC閉幕 生技業提四倡議

2019-09-06 01:21

微熱山丘 也加碼台灣投資

2019-09-06 01:21

順天硯山行社區與台中市政府合作 推社區團體借閱

2019-09-05 19:26

中油潤滑油事業部 創新轉型佈局海外

2019-09-05 15:21

華航拚Q3轉盈 抽獎送60萬哩

2019-09-05 14:22

中化生產能滿載明年更旺 國光、展旺轉機高

2019-09-05 12:40

技術平台投資 超車新藥研發

2019-09-05 12:12

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

台積慈善基金會董事長張淑芬 獲港澳台愛心獎

2019-09-04 23:25

新創話題／傳產鏈結新創 轉型突圍

2019-09-04 22:54

業務最前線／價值導向 翻轉市場

2019-09-04 22:54

連鎖效應／退出加盟的四大類型

2019-09-04 22:54

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56

禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

堅持企業社會責任信義再創佳績！

2019-09-06 00:00

勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

台橡、泰豐等六台商回流 累計投資金額逾5,767億元

2019-09-05 19:04

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

不畏美中貿易戰！ 台灣這些小而美產業出口逆風成長

2019-09-05 19:45

蝦皮史上最大規模拚99購物節 目標單日訂單翻倍成長

2019-09-05 15:12

國票金想併安泰銀行？ 顧立雄：沒這麼簡單

2019-09-05 17:00

台灣人到底多愛買保險？這些數據會說話

2019-09-05 13:26

東奧商機來了 信用卡日韓回饋3％

2019-09-05 11:18

香港撤回逃犯條例修訂草案 新台幣連兩日走升

2019-09-05 16:28

玉山金控12度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名

2019-09-05 18:18

台商回流穩 商研院：明年1月前景氣持續下滑但降速減緩

2019-09-05 11:08

亞洲頂尖永續超級女性 國泰金控投資長程淑芬出線

2019-09-05 10:27

阿里巴巴「採購節」開跑 盼為台灣中小企注入外貿動能

2019-09-05 09:34

夏普與三星 達成無線通訊專利許可協議

2019-09-05 14:22

解決台商缺工！外勞增聘比率提高 電子業受惠

2019-09-05 14:22

台商回台投資方案再放寬外勞聘僱 最高可增聘15％

2019-09-05 13:36

股票遺產稅 2狀況最易漏報

2019-09-05 14:11

元大校務網逾9萬學子使用 元大銀行校園行動支付再升級

2019-09-05 08:20

工研院訪微軟總部 交流AI晶片趨勢

2019-09-05 14:22

電商喜迎中秋 各出奇招

2019-09-05 14:22

拚2030公車電動化 交通部盼提升電池自製力

2019-09-05 22:42

繳遺產稅、贈與稅 多2管道

2019-09-05 14:12

微熱山丘將在南投投資18億元 建智能化工廠

2019-09-05 19:14

新壽健身外溢保單 短短三天賣逾1,500件

2019-09-05 15:28

保險業上半年爭議案件年增5成 為金融業最高

2019-09-05 12:13

併購下市案件愈來愈多 顧立雄：三面向檢討保障小股東

2019-09-05 16:32

台幣開高走高 盤中升值逾1角

2019-09-05 14:22

元大證券取得美國國稅局QI資格

2019-09-05 08:19

華航拚Q3轉盈 抽獎送60萬哩

2019-09-05 14:22

商研院預測：就業、消費、金融部門景氣轉弱

2019-09-05 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top