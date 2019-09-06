BTC閉幕 生技業提四倡議

2019-09-06 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／台北報導



2019年行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（5）日落幕，委員張鴻仁總結，包含跨域合作、法規布局、活絡資金與國際鏈結四大項、21小項結論。行政院副院長陳其邁聆聽後當場裁示，要求各相關部會要「緊緊緊」，在一個月內提出具體方案。

經過連續三天各委員及產官學研與談代表的發表、討論及閉門會議後，BTC於昨日告一段落。委員代表張鴻仁最後總結四大項建議，包含「跨域合作引領產業創新」、「法規布局帶動產業發展」、「活絡資金加速產業動能」與「國際鏈結提升台灣能見度」。

跨域合作方面，張鴻仁建議教育部應更邁向新興科技、強化多元跨域人才養成，縮短產學落差、業界實習及國際化，並加強臨床試驗人才培訓，培育跨域整合與管理人才；在科技經費上，應避免雨露均霑式資源分配。

法規布局上，張鴻仁建議法規主管機關擇定台灣具利的重要領域 ，用五至十年眼光訂定前瞻性立法，過程中也需要與國內外專家及產業界密切溝通討論；透過台灣優質的醫療體系及強大的ICT產業進行異業結合，為產業發展機會。張鴻仁建議主管機關應建置國家級生物資料庫整合平台， 思考如何突破現行法規，將健保資料庫等開放給產業使用作為產發場域。

就資金面，張鴻仁建議政府對資金籌措加以鬆綁、加強資訊揭露透明度；國發會應以國發基金引導民間資金，從指數型生技基金入手，增加股市動能、活絡資本市場；經濟部投審會應鬆綁法規吸引外資來台、縮短外資投資審核時效，解除資金或盈餘匯出限制。

至於《生技新藥產業發展條例》可望在2021年落日後提出展延，委員張鴻仁建議應以前瞻思維提出更積極新修正案，除延長適用期限外，也應兼顧產業人才等面向。 張鴻仁在總結時也直言，生技新藥條例即將落日，政府應以前瞻思維，提出更為積極的新修正案，內容除了要延長適用期限，也應兼顧產業人才、資金需求、個人投資抵減、外籍人士課稅及未來新興醫療科技趨勢。