全國電總經理林政勳 樂觀看今年營收可望超過去年

2019-09-05 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電（6281）5日召開法說會，由總經理林政勳主持。他表示，前八月的營收已超過去年同期4.8%，樂觀看今年業績可望超過去年。電商提前到雙十一啟動，以擴大服務客群及建立互動平台是最主要目的，讓實體及虛擬通路添增營運的綜效。

林政勳說：「全國電啟動三大營運主軸，包括線下線上購物、雙品牌策略及會員經營，推動新零售為營運策略。在雙品牌的二代店方面，將既有的傳統門市改裝成為二代店，提供舒適購物的體驗。」

在全新通路品牌Digital City門市 (簡稱DC店)方面，目前已超越預定10家目標。他強調，近日將於嘉義開設第11間門市，自DC店開幕兩年多來，在20至30歲年輕客群至少成長二成，業是傳統門市的三倍，目標三年內總店數可達20至30家門市。

林政勳強調，至8月底DC店占營收一成，既有的門市占90%，DC店的業績可望逐步成長，但因數位產品居多，毛利率較低。

受到空調銷售旺季接近尾聲，全國電8月營收15.76億元，月減19.9%，年增13.6%；前八個月營收124.64億元，年增4.8%，營收增加了5.7億元，主因受惠天氣炎熱及政府節能家電補助政策，冷氣、冰箱銷量明顯成長，營收最主要來源的冷氣銷售量全年可望打破13萬台，再創新高。

至於全年業績成長的幅度，林政勳則保守以對。他認為，第4季將遇上明年的總統大選、美中貿易情勢不確定因素。