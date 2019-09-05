親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賴海哲不想見劉鶴 美中貿易談判難有突破

全國電總經理林政勳 樂觀看今年營收可望超過去年

2019-09-05 20:47經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全國電（6281）5日召開法說會，由總經理林政勳主持。他表示，前八月的營收已超過去年同期4.8%，樂觀看今年業績可望超過去年。電商提前到雙十一啟動，以擴大服務客群及建立互動平台是最主要目的，讓實體及虛擬通路添增營運的綜效。

林政勳說：「全國電啟動三大營運主軸，包括線下線上購物、雙品牌策略及會員經營，推動新零售為營運策略。在雙品牌的二代店方面，將既有的傳統門市改裝成為二代店，提供舒適購物的體驗。」

在全新通路品牌Digital City門市 (簡稱DC店)方面，目前已超越預定10家目標。他強調，近日將於嘉義開設第11間門市，自DC店開幕兩年多來，在20至30歲年輕客群至少成長二成，業是傳統門市的三倍，目標三年內總店數可達20至30家門市。

林政勳強調，至8月底DC店占營收一成，既有的門市占90%，DC店的業績可望逐步成長，但因數位產品居多，毛利率較低。

受到空調銷售旺季接近尾聲，全國電8月營收15.76億元，月減19.9%，年增13.6%；前八個月營收124.64億元，年增4.8%，營收增加了5.7億元，主因受惠天氣炎熱及政府節能家電補助政策，冷氣、冰箱銷量明顯成長，營收最主要來源的冷氣銷售量全年可望打破13萬台，再創新高。

至於全年業績成長的幅度，林政勳則保守以對。他認為，第4季將遇上明年的總統大選、美中貿易情勢不確定因素。

電商方面，全國電行銷長兼發言人林政儒指出，電商平台已試營運滿月，雙十一 檔期有機會推出，趕上網購熱潮。法人認為，全國電電商平台上線後，將為營運添新的動能。

全國電召開法說會由總經理林政勳主持，樂觀看得今年營收可超過去年。記者張義宮／攝影
全國電召開法說會由總經理林政勳主持，樂觀看得今年營收可超過去年。記者張義宮／攝影
分享

營收全國電
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

中油潤滑油事業部 創新轉型佈局海外

2019-09-05 15:21

華航拚Q3轉盈 抽獎送60萬哩

2019-09-05 14:22

中化生產能滿載明年更旺 國光、展旺轉機高

2019-09-05 12:40

技術平台投資 超車新藥研發

2019-09-05 12:12

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

麗晶之夜 進帳1.5億

2019-09-05 00:15

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

晶華力挺政策 參與國旅補助

2019-09-05 00:10

麗晶「精品管家」服務 讓頂級VIP埋單

2019-09-05 00:10

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

台積慈善基金會董事長張淑芬 獲港澳台愛心獎

2019-09-04 23:25

新創話題／傳產鏈結新創 轉型突圍

2019-09-04 22:54

業務最前線／價值導向 翻轉市場

2019-09-04 22:54

連鎖效應／退出加盟的四大類型

2019-09-04 22:54

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56

禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37

統一越南續衝獲利 今年水產飼料毛利率有望更亮眼

2019-09-04 19:22

首批限量！TOYOTA GR SUPRA在台中麗寶賽道發表

2019-09-04 18:25

「特貿三」去年無人投標 今年檢討招商條件後多家領標

2019-09-04 16:46

高雄添觀光新亮點 全台首座花枝丸觀光工廠開幕

2019-09-04 16:24

越捷航空城市Check-in服務站 供旅客優先報到便捷服務

2019-09-04 15:46

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 15:38

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 15:26

松果8月GMV創高 9月鎖定99購物節商機

2019-09-04 15:23

麗晶之夜開跑 驚現3,000萬元刷手

2019-09-04 15:21

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

新光三越總座吳昕陽：台中計畫再展店 談A13加入是壓力也是動力

2019-09-04 18:21

勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

華南銀行 全面禁止理專代客戶處理帳務金流

2019-09-05 01:14

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

信用卡數 衝破雙卡風暴障礙

2019-09-05 00:26

ETF進步獎 臺企銀奪冠

2019-09-04 23:54

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

憂我被列操縱國 工商界：匯率問題 應以台商為重

2019-09-05 00:34

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56

麗晶之夜 進帳1.5億

2019-09-05 00:15

台商回流 台中就博會7日釋出3700個職缺

2019-09-04 21:29

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37

貿戰衝擊政府喊話 工具機將有百億元訂單需求

2019-09-05 00:39

英特爾新產品搶市 反擊超微

2019-09-05 00:37

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

瑞信看華為鏈 不會再重挫

2019-09-05 00:36

華映200移工沒頭路 移民署送中秋禮關懷

2019-09-04 19:45

鴻海8月營收3,988.15億元 創歷年同期新高

2019-09-05 19:40

處分擔保品 高雄銀標脫慶富土地

2019-09-05 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top