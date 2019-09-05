百貨界時尚盛事 新光三越秋冬國際服裝秀登場

2019-09-05 20:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



百貨界的時尚盛事─新光三越秋冬國際服裝秀，將於9月6日至22日在台中中港店璀璨登場。

今年服裝秀以「霓光時尚派對」規劃四大秀場派對主題：金緻奢華·華麗盛宴、硬核漆光·紳裝玩味、迷幻霓彩·微醺女伶、LET’S FANCY·霓光舞池，匯集39個品牌及20場服裝大秀，並以霓光RUNWAY結合秀場派對概念，呈現19秋冬時尚趨勢。

台中新光三越今天並以「霓光RUNWAYx午茶派對」為主題，聯合六大品牌演出NEON Table Show，並邀請冒險甜模趙孟姿共8位凱渥模特，共同展演2019秋冬時尚趨勢。

2019年秋冬主要運用金屬霓光及高彩度打造未來感秀場，以金屬霓虹燈管設計變色霓光RUNWAY，結合金屬霓光及高彩度打造繽紛時裝盛宴，帶領消費者感受時尚狂歡派對。

9月6日至20日，全台唯一限時快閃進駐1樓歐風廣場，使用會員APP扣20點即可兌換聯名限定漸層特調，再造網紅踩點熱潮。

今年新光三越秋冬國際服裝秀，由EMPORIO ARMANI、SWAROVSKI、MAX&Co領軍共39個國際品牌，一同展演20場流行時尚大秀，華麗演繹秋冬時裝潮流概念，目不暇給的精采氛圍，全場次共邀請超過萬名VIP主顧客，連續3個週末共7天接力登場。

9月6日至7日活動開檔首週，3大精品及輕奢珠寶將在福里安花神展演Table Show，包含EMPORIO ARMANI、SWAROVSKI、Alexandre de Paris、Helen Kaminski、ERlCA，頂級午茶時尚饗宴要帶給消費者特別禮遇的奢華看秀體驗。

還有9月6日至8日、9月14日至15日、9月21日至22日週末嗨翻派對遊戲，時尚NEON扭蛋機，也可將場場VIP看秀好禮扭回家。

9月6日至22日期間，還可參加跨國時尚好禮抽，持新光三越貴賓卡於2019秋冬國際時裝秀場次消費累計滿5,000元，就有一次抽獎機會，最大獎是「長榮航空台北-東京單人來回經濟艙機票」。