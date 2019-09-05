不畏美中貿易戰！ 台灣這些小而美產業出口逆風成長

2019-09-05 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



今年前7月，我國資通訊、自行車、醫療器材、體育用品等8產業出口在美中貿易戰下逆勢成長。 歐新社 分享 facebook

經濟部國際貿易局今（5）日分析我國出口情勢。今年前7月，我國資通訊、自行車、醫療器材、體育用品等8產業出口在美中貿易戰下逆勢成長。貿易局長楊珍妮表示，美中貿易戰使得出口情勢轉而複雜，但我國企業除了轉單效益外，也要開拓新市場。

她表示，在美中貿易戰下，我國出口情勢和鄰近國家相較，呈相對穩定。尤其是在AIoT及5G新科技帶動需求下，帶動我資通訊、電腦零配件等產品出口成長，受惠是IT大廠；至於體育用品、醫材等，運用科技加值產品，則是我中小企業優勢。

她分析，目前我產業受美中貿易戰衝擊最大的是機械產業，主因是中國大陸需求減緩，但統計顯示，我機械產業對美國、越南出口呈小幅成長。其中，今年前7月我工具機對中國大陸出口衰退21.4%，但對日本、德國、越南、印度出口都有不錯的成長率。這也顯示，我產業必須拓展新市場。

經濟部國際貿易局今日邀請業者，舉辦國際經貿情勢變化及我國出口情勢分析說明會。外貿協會數據專案組長林淑惠表示，我今年上半年進出口成長率雖然都呈現負成長，但衰退幅度與其他亞洲鄰國相比相對小，主要是我ICT產品出口穩定成長，包括伺服器、交換路由器等是ICT前兩大出口項目；此外，「其他積體電路」出口在7月翻上來，上述產品出口主要是5G及AIoT等相關應用帶來需求。

外貿協會產業拓展處處長邱揮立進一步指出，不景氣中也有成長的產業，在美中貿易戰下，我有8項產業逆勢成長。醫療器材、體育用品加入科技應用，如跑步機數位化等，很受市場歡迎，今年前7月分別出口成長8.63%、13.24%。

邱揮立指出，目前自行車出口主要是高單價的電動自行車帶動，預期今年電動自行車出口將超越一般自行車。近年全球太陽能產業一片哀嚎，但因應分散式電廠興起，太陽能業者轉投入儲能電池，今年上半年出口有兩位數成長。

另外，他也提及，五金手工具出口今年7月轉為正成長，今年前7月出口金額達22.6億美元。醫療器材、體育用品、五金手工具、電動自行車等屬「小而美」產業，逆勢成長。

根據外貿協會資料，今年前7月我國資通及視聽產品、電腦零配件、儲能電池、自行車、體育用品、醫療器材、礦產品、環保設備等8個產業逆勢成長，其中以資通及視聽產品成長43.35%、電腦零配件43.1%最大；儲能電池、自行車、體育用品亦有兩位數成長。邱揮立表示，顯示只要符合市場需求，即使經濟走衰，企業仍能找到出路。