胡連訂單回流 下半年業績將優於上半年

2019-09-05 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



汽車端子廠胡連2019年下半年進入旺季，在客戶回補庫存，以及新產品陸續出貨下，第3季業績將優於第1與第2季，第4季營運將優於去年同期，毛利率有機會回到30%，2019年營收衰退幅度將縮小到個位數。

展望2020年，胡連積極開發新產品與新客戶，打入歐洲一線車廠後照鏡連接器，已量產出貨，第二家客戶2019第4季送樣，2020年有機會量產出貨，另外，胡連也積極擴大舊有客戶的滲透率，目前胡聯在中國車廠的滲透率約10%，將積極往上提升，成為2020年的成長動能。

胡連今日舉行法說會，該公司代理發言人高士翔表示，受到中國大陸車市衰退的影響，該公司約六成營收來自大陸，使得2019年營運受到影響，不過，下半年訂單回流，客戶回補庫存，預期下半年營運會比上半年好。

胡連主要產品包括汽車端子、護套、保險絲盒，目前積極開發高頻高速連結器、機車充電槍及充電座，以及小型輕量化PCB保險絲盒。該公司上半年營收占比，中國占63.7%，台灣12.5%，美洲9.8%，歐洲2.6% ，印尼3.9，以及越南4.1%。

胡連主要客戶包括長安汽車、比亞迪、吉利汽車、長城汽車、上汽集團、上海通用汽車等。

法人預估，胡連2019年營收衰退幅度將縮小，下滑5%至10%之間，2019第3季營收，會比上半年好，主要是訂單回流，稼動率回升，第4季營運也會比去年第4季好，毛利率有機會回到30%以上。

至於2019年資本支出，胡連原預估今年7億元，其中建廠3.5億元，模具設備3.5億元，但延後建立台北新廠，因此今年低於5億元，預估台北新廠明年完成後，將增加20%產能。

展望2020中國車市，他說，大陸長期來說，汽車市場成長將是低個位數，即成熟市場，不像過去有高達20%成長，但因為胡連在大陸自主品牌汽車的滲透率低，將持續開發替代件，以及推出新產品，把滲透率持續提升。