順天硯山行社區與台中市政府合作 推社區團體借閱

2019-09-05 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



順天建設（5525）為提升社區閱讀習慣，今（5）日宣布與台中市立圖書館合作，推出「社區團體借閱」服務，讓順天「硯山行」社區飄散書香，住戶在社區就能隨時閱讀好書。

順天建設推動社區閱讀不遺餘力，繼南屯「御南苑」社區配合中市圖團體證借閱活動後，今天在北屯「硯山行」社區再次辦理社區團體借閱。

順天建設總經理林丙申說，除原有社區典藏書籍之外，每兩個月可再更新500冊，大幅提升社區書籍的豐富性及多樣性，讓住戶在自家社區也能擁有源源不絕的圖書資源，享受愜意閱讀生活。

不只行動圖書館，「硯山行」社區更與中市圖合作提供住戶「幸福證好-到府駐點」辦證服務，讓「硯山行」住戶不必出門，就可快速辦理借閱證。

特別的是，考量現代人卡片過多，持身分證（借閱証）、悠遊卡、一卡通、花博卡甚至APP，只要通過借閱程序均可借閱中市圖館藏實體書與電子書刊，更享有A館借閱、B館歸還的全方位貼心服務。

林丙申表示，「硯山行」社區一樓擁有大型書店般的閱讀空間，交誼廳設有吧檯專職秘書，可依住戶需求將咖啡、輕食等餐點送至圖書室內，在閱覽書籍之餘來杯咖啡，伴隨味覺及嗅覺的多重享受。

林丙申強調，社區活化圖書室功能，住戶可更便利運用圖書館資源，讓忙碌生活中也能恣意悠閒的放鬆閱讀。

新完工的順天「硯山行」社區，距離普霖斯頓雙語小學約500公尺，附近馬禮遜美國學校及衛道中學散步即可到達，崇德商圈公家機關、商店街、市場、三分埔公園、極限運動公園，文教、生活休閒機能完善。