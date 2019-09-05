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台橡、泰豐等六台商回流 累計投資金額逾5,767億元

2019-09-05 19:04經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（5）日核准系統電子、博大科技、台灣櫻花、泰豐輪胎、台橡公司、麗瑞嘉等六家台商加入投資陣容，創逾85億元、1,037個就業機會；截至目前已有129家廠商響應台商回台投資方案，累計投資金額超過5,767億元。

成軍超過40年的系統電子以物聯網、車用電子、胎壓偵測系統、儲能系統等產品為主，生產基地位於南投、中國大陸鎮江與惠州，其中中國工廠車用電子與儲能裝置產品92%銷往美國，受美中貿易衝擊甚鉅，決定擴大投資逾4億元，在南投南崗工業區建置自動化新產線，以降低風險來因應美國客戶量產需求。屆時預計招募400名以上本國員工，更可為在地就業注入強心針。

聚焦高階電源供應器，以「P-DUKE」自有品牌及ODM雙策略行銷全球的博大科技，利用材料特性及關鍵技術提升，將產品應用從工業電腦、通訊，推展至醫療、航太、新能源及軌道交通等特殊領域，主要客戶涵蓋世界前十大風力機系統廠商 ，外銷比率佔年度營業額高達95%。計劃投入超過12億元在台中市工業區擴建新廠，新增本國員工230人，轉移生產基地來面對高關稅與全球市場供應鏈變化。

老字號的廚衛龍頭台灣櫻花近年脫胎換骨，除了開發精品級智慧家電帶動消費升級，也與全球最大家電公司美國奇異 簽訂合作契約，積極拓展海外市場。由於中國銷美產品線受高關稅直接衝擊，決定提高台灣研發及生產比重來分散風險，將砸下逾13億元投資智能產品研發與興建智慧工廠，更新神岡及大雅廠老舊設備，導入AI自動化生產系統，打通自有品牌行銷國際的任督二脈，也期望藉由龍頭企業帶動廚電業產業整體價值，可帶來30個本國就業機會。

成立逾一甲子的泰豐輪胎，產品以外銷為主，版圖遍及全球60多國。由於近年中國投資環境變動，加上歐美高額懲罰性稅率，為了維持長期競爭優勢，泰豐停止中國大陸產品線，投資近32億元在桃園科技工業園區新建廠房，招募258個本國員工，持續在研發、設計、品質方面更上層樓，提供全球用戶耳目一新的輪胎產品。

合成橡膠老牌企業台橡公司，近年以發展特用化學為轉型目標，考量貿易戰摩擦並非短期能解，加上長期策略為發展特用化學品，為貼近研發資源及客戶市場，準備投入數億元在高雄岡山擴充高級鞋材產線，預計新增數十位本國就業機會。

至於從台中發跡、在中國成功打造美容王國的羅麗芬集團，規劃投資逾14億元在新北市建立GMP廠房與GTP實驗室，延攬多名專業人才研發幹細胞修復、抗衰老應用高階產品，將可開啟再生醫療服務的新時代。

泰豐輪胎
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