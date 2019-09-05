台北101購物中心週年慶 World Masterpiece向經典致敬

2019-09-05 18:54 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



台北101購物中心 2019週年慶 World Masterpiece 向經典致敬，年度頂尖珠寶腕錶饗宴今年盛大舉辦。擁有全台最齊全頂級珠寶腕錶品牌的國際購物中心台北101，過去6年來皆舉辦頂級珠寶腕錶大賞，每年都吸引眾多收藏家與鐘錶珠寶愛好者特地前來朝聖。

今年台北101更將這項擁有美好傳承的代表性活動，以全新互動式與體驗工坊型態展覽--「World Masterpiece」年度珠寶腕錶展，呈現給更多渴望獲取獨特美學體驗、認識高級腕錶珠寶深厚工藝的消費者。

台北101是台灣百貨同業唯一跨品牌主題策展，匯集館內全球12大頂級珠寶腕錶品牌，齊心為本次World Masterpiece活動獻上總價超過六億台幣的夢幻逸品。除了各家品牌推出多款話題性十組的珠寶、腕錶助陣外，橫跨館內兩層樓的六大主題展區也藉由引進情境互動設計、超跑、飛行模擬器並開設製錶工坊，讓賞玩腕錶的同時也能有更深層的沈浸式體驗憑添趣味，而非僅能透過展櫃觀賞。

而這項展期與週年慶同步的全年度最盛大活動，最特別的部分，莫過於與全球最大鐘錶集團瑞士商斯沃琪瑞錶Swatch Group首次與台北101攜手全台獨家的「鐘錶體驗工坊」，讓4歲~80歲的鐘錶愛好者不用遠飛瑞士，只要上網預約報名即可親身體驗腕錶機芯組裝、拆裝矽游絲機芯、快速拆換錶帶…等專業課程。小朋友亦可在家長陪同下，換上小小鐘錶師的帥氣制服，一窺機芯驅動腕錶的神奇樂趣！另外在飛行主題的展區則的飛行模擬體驗，有專業飛行教官現場教學，在鑑賞錶款的同時，也能在全座艙模擬機中感受翱翔天際的速度快感。