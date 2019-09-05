受惠高溫商機 全國電下半年看旺

2019-09-05 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全國電（6281）今年受惠高溫商機，冷氣、冰箱在7月、8月買氣熱，帶動業績表現，今（5）日法說會中，全國電總經理林政勳對於全年營收較去年成長，態度樂觀。展望第四季，全國電除了期待低溫來臨，推升電暖器等家電商機；另，籌備已久的電商平台，現處試營運階段，目標「雙11購物節」前上線，搶攻線上市場。

全國電自去年起，就開始為電商做準備，平台近期已上線試營運約一個月，主要銷售以數位商品、小家電占比較高，未來將從擅長的大家電銷售著手，進一步擴大客群。林政勳表示，經營電商的目的，是期望滿足消費者需求，提供更多服務與互動；線上線下整合是重要的，往後統整會員資料，會是努力的方向。

此外，全國電今年加速開出全新概念店「全國電子Digital City」門市，連同本周六將開幕的DC嘉義店，今年已新增六間DC，目標2021年要有30間門市。以全國電現有10間DC計算，營收約占其整體營收約10%，林政勳表示，「明年趨勢是應該比重會越來越高」，仍持續在全省找合適的開店地點，希望維持現在的速度，持續拓展新店。

全國電拓展全新概念店「全國電子Digital City」門市數，發展電商平台，同時積極改造門市為「二代店」、用新的方式打造宣傳影片，諸多布局的其中一個重要目的，就是要打進過往較少耕耘的年輕市場。

「我們盡量用年輕人喜歡的方式溝通。」全國電發言人林政儒指出，透過宣傳影片改變、開出DC門市等布局，比起2017年還沒有DC前，20到30歲的年輕族群增加至少兩成，尤其在DC的消費族群中，「年輕化」的趨勢更加明顯。林政勳也說，近年的目標就是想透過品牌再造、布局新零售，傳遞新的、有活力的全國電子樣貌給消費者。