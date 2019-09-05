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微風廣場18周年慶 南京6周年打頭陣

2019-09-05 18:50經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

今年微風周年慶，微風廣場18周年慶暨微風南京6周年打頭陣，而微風廣場周年慶東區2店也預計在9月12日開跑，信義區3店以及台北車站微風也將於10月、11月中登場。而微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山微風松高、微風北車共六館，今年目標為41億元。去年周年慶業績達37億元，2019年要達成41億元，年成長10.8%的目標。至於東區近來略顯沒落之勢，微風指出信義區靠百貨業共存共榮，但東區附近的店以及微風廣場靠獨特的顧客體驗，留住客人並提升忠誠度和消費力，截至今年8月，微風集團六店整體業績不降反升3%。

面對全球景氣成長趨緩，以及近來陸客自由行受限，常務董事岡一郎說大環境確實不佳，但台灣百貨業「沒問題」。他指出，百貨業只提供折扣、送東西已經不夠，必須創造有趣的、讓人心動的、有魅力的，並讓消費者有過節氣氛，同時提供顧客獨特的消費體驗，就能留住客人，甚至提升消費力。

因此，今年周年慶微風廣場除特別推出專屬停車與頂級VIP服務外，也有滿千送百的活動，今年微風廣場消費只要單筆消費滿5,000元即可獲得「長榮航空皇璽桂冠艙‧台北-新加坡雙人來回機票」抽獎券乙張，買越多，中獎機會越大，刷微風聯名卡再加碼單日單筆消費滿200萬元，即可直接免費兌換「中華航空台北-曼谷 來回機票」送您出遊去，微風南京憑微風會員資格於全館單筆消費滿6,000元，抽「Wales Family Lifestyle來思達×榮泰太空按摩椅」，共抽兩台，單日於微風南京館內消費累計滿2萬元還可加贈「KINYO」藍芽4.2吸磁頸掛式耳機乙份，限量50份。

而行動支付已成為現代人的日常，微風Breeze Rewards除了讓您一機在手即可優雅購物、輕鬆集點、自動兌換抵用券等功能外，今年上線的Breeze Pay祭出最高優惠近27%，要讓消費者輕鬆支付購物，還要回饋拿到手軟， 週慶期間使用Breeze Pay 消費滿3,000元，不僅可兌換酬賓回饋300元，微風APP扣抵300點再拿200元抵用券。

微風集團周年慶
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