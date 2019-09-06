堅持企業社會責任信義再創佳績！

2019-09-06 00:00 文／ 李如慧



天下企業公民獎 信義房屋獲「大型企業」組前三強

信義房屋獲天下雜誌「天下企業公民獎」大型企業組第三名，副總統陳建仁(左)頒獎給信義房屋總經理劉元智。 圖／信義房屋 提供 分享 facebook

2019年《天下雜誌》「天下企業公民獎」昨(5日)舉行頒獎典禮，該獎項吸引超過200家台灣最具指標性企業參與，經過評審團數個月嚴謹評選，信義房屋從中脫穎而出，榮獲營收100億「大型企業」組第三名，該獎項推動以來，信義房屋已連續13年獲獎，在評選的四大構面中，以企業承諾、社會參與兩面向表現最為優異，評審團表示「環繞讓家園變更好是信義房屋一直以來的CSR主軸」，肯定信義房屋長期實踐企業社會責任下，帶動社會正向影響。

「天下企業公民獎」是參考聯合國「全球盟約」、OECD多國企業指導綱領、美國道瓊永續指數(DJSI)等國際指標與評量方法，是台灣具公信力與指標地位的CSR獎項之一。獎項組別分為年營收100億以上「大型企業」、年營收50億以上「中堅企業」、「外商企業」以及年營收50億以下「小巨人」等四個組別，以企業的「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境保護」等4大面向進行評選，此次「大型企業」前第三名，分別為台積電、玉山金控與信義房屋，亦是信義房屋在此組別中最佳成績。

信義房屋總經理劉元智致詞時表示：「信義房屋優質服務來自高標準公司治理，致力提升企業與產業競爭力，深化倫理價值，建立誠信的房地產交易秩序，更發揮其影響力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展。未來我們也將秉持以人為本的理念，持續推動企業永續發展，全方位落實企業社會責任。」劉元智更提到，信義房屋在社會參與上，長達15年推動社區一家計畫，全台98.9%鄉鎮市區都能看見社區一家的身影，協助超過2000個提案單位共同打造理想的居住環境，並鼓勵學子從小即可透過在學期間開啟對社區事務與家園環境的關懷與投入，從教育與日常生活環境，串連社區成為另類教育場域。

信義房屋更重視人才培育，長期以人才培育為中心的觀點與實踐，透過創新招募的「工作鑑賞期」以及「校園種子計畫」，長期推動大學生不動產經紀人職場實習方案，以縮短產學差距，讓學生在大學時期就能循序漸進規劃未來，建立年輕人對於職涯生活的自信，展現出企業全方位關懷年輕世代的積極作為。身為房仲業唯一上市公司，信義房屋在公司治理上自我要求嚴格，主動設置超逾法令要求之各項治理措施，已連續五年獲得金管會公司治理評鑑前5%，在環境的表現上，因應客戶需求研發各式的綠色創新服務，讓每筆透過信義成交的交易，都能對降低環境衝擊盡一份心力。