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從古典到電音 Airbnb精選「三大音樂性格旅遊推薦」

2019-09-05 17:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

據文化部歷年文化統計資料中指出，從2008到2017年音樂相關活動年年皆達到8,000場次以上，顯示台灣民眾對於音樂相關活動的興趣持久不衰。Airbnb精選「三大音樂性格旅遊推薦」，讓台灣旅客在籌劃國外旅行時，擁有更多元、豐富的選擇。

Airbnb表示，隨著關注的音樂類型、喜好程度以及人格特質不同，也同時反映在旅遊行為上，多元的音樂旅遊主題因應而生。自2017年起，Airbnb推出「音樂類型」達人體驗廣受好評，期盼讓全世界旅客們藉由當地達人的帶領，進一步了解旅行當地的藝術音樂文化，進而擁有更深度的旅遊經歷。

台灣音樂相關活動中，每年過半數場次為古典與傳統音樂類型的演出，由此可見台灣人對於古典風格音樂的喜愛。尤其歐美古典樂是許多台灣樂迷們的熱愛曲風。Airbnb推薦前往歐洲時可前往被稱作多瑙河明珠的布達佩斯，除了探訪美麗的夜景及曾經輝煌的匈牙利王朝，台灣旅客現在更能透過Airbnb入住新藝術風格的房源。

其中，充滿「新藝術運動」裝潢特色的「布達佩斯古典文藝公寓」，不僅反映出歐洲古典樂的精隨所在，入住期間房東Stephen也可以協助安排私人古典樂鑑賞會，同時搭配敞大且潔白明亮的空間彷彿回到19世紀初的時光。除此之外，也可以造訪位於挪威的「奧斯陸書香音樂世界」，房客能在房東所收藏的書海中，搭配喜愛的古典樂盡情徜徉房間內還備有鋼琴及錄音設備，興致一來還可以彈奏你最愛的曲目，做為浪漫之旅的一首祝歌。

Airbnb指出，旅程中搭配上輕鬆自在的爵士音樂，跟著音符一同輕快地哼唱或擺動，就再好不過了。除了爵士音樂發源地美國外，Airbnb推薦前往英國倫敦，享受一場「私人爵士音樂饗宴」。體驗達人Theo與Jannine在當地是名頂尖的爵士樂手，他將帶領聽眾們來到秘密爵士俱樂部，來場由各式樂器交織出來的爵士交饗宴。若是發現假期不夠排的你，還可以選擇到鄰近國家日本，東京也有一群爵士愛好者，定期舉辦「東京秘密爵士音樂派對」，邀請你度過美好且慵懶的一夜。

台灣民眾對於音樂相關活動的興趣持久不衰，Airbnb精選「三大音樂性格旅遊推薦」...
台灣民眾對於音樂相關活動的興趣持久不衰，Airbnb精選「三大音樂性格旅遊推薦」，讓台灣旅客在籌劃國外旅行時，擁有更多元、豐富的選擇。　圖／Airbnb提供
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