從古典到電音 Airbnb精選「三大音樂性格旅遊推薦」

2019-09-05 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



據文化部歷年文化統計資料中指出，從2008到2017年音樂相關活動年年皆達到8,000場次以上，顯示台灣民眾對於音樂相關活動的興趣持久不衰。Airbnb精選「三大音樂性格旅遊推薦」，讓台灣旅客在籌劃國外旅行時，擁有更多元、豐富的選擇。

Airbnb表示，隨著關注的音樂類型、喜好程度以及人格特質不同，也同時反映在旅遊行為上，多元的音樂旅遊主題因應而生。自2017年起，Airbnb推出「音樂類型」達人體驗廣受好評，期盼讓全世界旅客們藉由當地達人的帶領，進一步了解旅行當地的藝術音樂文化，進而擁有更深度的旅遊經歷。

台灣音樂相關活動中，每年過半數場次為古典與傳統音樂類型的演出，由此可見台灣人對於古典風格音樂的喜愛。尤其歐美古典樂是許多台灣樂迷們的熱愛曲風。Airbnb推薦前往歐洲時可前往被稱作多瑙河明珠的布達佩斯，除了探訪美麗的夜景及曾經輝煌的匈牙利王朝，台灣旅客現在更能透過Airbnb入住新藝術風格的房源。

其中，充滿「新藝術運動」裝潢特色的「布達佩斯古典文藝公寓」，不僅反映出歐洲古典樂的精隨所在，入住期間房東Stephen也可以協助安排私人古典樂鑑賞會，同時搭配敞大且潔白明亮的空間彷彿回到19世紀初的時光。除此之外，也可以造訪位於挪威的「奧斯陸書香音樂世界」，房客能在房東所收藏的書海中，搭配喜愛的古典樂盡情徜徉房間內還備有鋼琴及錄音設備，興致一來還可以彈奏你最愛的曲目，做為浪漫之旅的一首祝歌。