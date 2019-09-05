秋遊有好康 Expedia推套裝行程最低八折優惠起
天涼好個秋，是適合出遊的季節。隨著中秋假期到來，以及台灣國慶日將至，Expedia.com.tw推薦五大秋遊勝地，搭配優惠促銷與精選飯店、機票和旅遊方案，讓台灣旅客盡情探索世界，感受秋意盎然。
Expedia.com.tw表示，即日起至9月15日止，旅客凡於 Expedia.com.tw 預定飯店、機票或旅遊行程，即可享有全球上千家合作飯店優惠，最低折數八折起，另針對特定航班推出特殊折扣，出發期限為2020年1月1日前。Expedia App的使用者則可於秋遊趣特賣中另享八八折的飯店預訂優惠。
Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram說，「現在的旅客通常從暑假起就開始安排年末的旅遊計畫。如尚未規劃今年年底的行程，從現在起到2020年1月1日為止，正是預訂旅行事宜的最佳時機。我們和航空公司及飯店業者合作，為台灣旅客的秋冬假期帶來許多超值優惠」。
在即將到來的秋天，Expedia精選橫跨南北半球的五大秋遊勝地，包括首爾、米蘭、馬來西亞、雪梨和奧克蘭，讓台灣遊客在秋冬假期也能體驗不同的自然景觀與人文特色。Expedia更攜手馬來西亞國際航空(Malaysia Airlines)、阿提哈德航空(Etihad)、紐西蘭航空(Air New Zealand)提供獨家票價折扣，現在是時候著手規劃你的秋季旅遊並享受它帶來的體驗。
以韓國首爾為例，每年10月初至11月初是首爾楓葉漸紅之時，楓葉紅銀杏黃交織錯落，深淺不一的金黃橘紅層層鋪開，替市容換上新風貌。來到韓國賞楓很簡單，首爾市區內就有多個交通易達的知名景點。市區內首推朝鮮王朝宮殿「景福宮」，楓紅銀杏黃讓韓國古代宮廷景致更顯古色古香，穿上韓服，彷彿置身古裝韓劇場景，相機絕對滿載而歸。
「首爾大公園」是首爾市區內親子同遊賞楓的好選擇，公園內有動物園、植物園、森林浴場等設施，玩上一天不是問題。知名浪漫景點「南山首爾塔」也是首爾楓紅銀杏黃遍地之地，推薦傍晚時刻與另一半在此慢慢散步賞楓，晚上上首爾塔一覽夜景，鎖上愛心鎖，創造甜蜜回憶。
而米蘭是名聞遐邇的義大利藝術時尚之都，孕育許多國際知名精品品牌，絕對是喜愛購物的旅客必訪之地。此外，歷史悠久的米蘭，到處都看得到風格古典、藝術底蘊濃厚的建築、博物館，旅客可漫步米蘭最知名的代表性建築「米蘭大教堂」，感受其莊嚴與神之工藝。傍晚時刻，到與奧地利維也納國家歌劇院及法國巴黎歌劇院並稱為歐洲三大歌劇院的「斯卡拉歌劇院」，為自己安排一場歌劇，體驗歐洲人的日常，感受這藝術之都的氣息。
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