親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

天文大發現 陸多次捕捉「宇宙深處神秘射電信號」

秋遊有好康　Expedia推套裝行程最低八折優惠起

2019-09-05 17:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

天涼好個秋，是適合出遊的季節。隨著中秋假期到來，以及台灣國慶日將至，Expedia.com.tw推薦五大秋遊勝地，搭配優惠促銷與精選飯店、機票和旅遊方案，讓台灣旅客盡情探索世界，感受秋意盎然。

Expedia.com.tw表示，即日起至9月15日止，旅客凡於 Expedia.com.tw 預定飯店、機票或旅遊行程，即可享有全球上千家合作飯店優惠，最低折數八折起，另針對特定航班推出特殊折扣，出發期限為2020年1月1日前。Expedia App的使用者則可於秋遊趣特賣中另享八八折的飯店預訂優惠。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram說，「現在的旅客通常從暑假起就開始安排年末的旅遊計畫。如尚未規劃今年年底的行程，從現在起到2020年1月1日為止，正是預訂旅行事宜的最佳時機。我們和航空公司及飯店業者合作，為台灣旅客的秋冬假期帶來許多超值優惠」。

在即將到來的秋天，Expedia精選橫跨南北半球的五大秋遊勝地，包括首爾米蘭、馬來西亞、雪梨和奧克蘭，讓台灣遊客在秋冬假期也能體驗不同的自然景觀與人文特色。Expedia更攜手馬來西亞國際航空(Malaysia Airlines)、阿提哈德航空(Etihad)、紐西蘭航空(Air New Zealand)提供獨家票價折扣，現在是時候著手規劃你的秋季旅遊並享受它帶來的體驗。

以韓國首爾為例，每年10月初至11月初是首爾楓葉漸紅之時，楓葉紅銀杏黃交織錯落，深淺不一的金黃橘紅層層鋪開，替市容換上新風貌。來到韓國賞楓很簡單，首爾市區內就有多個交通易達的知名景點。市區內首推朝鮮王朝宮殿「景福宮」，楓紅銀杏黃讓韓國古代宮廷景致更顯古色古香，穿上韓服，彷彿置身古裝韓劇場景，相機絕對滿載而歸。

「首爾大公園」是首爾市區內親子同遊賞楓的好選擇，公園內有動物園、植物園、森林浴場等設施，玩上一天不是問題。知名浪漫景點「南山首爾塔」也是首爾楓紅銀杏黃遍地之地，推薦傍晚時刻與另一半在此慢慢散步賞楓，晚上上首爾塔一覽夜景，鎖上愛心鎖，創造甜蜜回憶。

而米蘭是名聞遐邇的義大利藝術時尚之都，孕育許多國際知名精品品牌，絕對是喜愛購物的旅客必訪之地。此外，歷史悠久的米蘭，到處都看得到風格古典、藝術底蘊濃厚的建築、博物館，旅客可漫步米蘭最知名的代表性建築「米蘭大教堂」，感受其莊嚴與神之工藝。傍晚時刻，到與奧地利維也納國家歌劇院及法國巴黎歌劇院並稱為歐洲三大歌劇院的「斯卡拉歌劇院」，為自己安排一場歌劇，體驗歐洲人的日常，感受這藝術之都的氣息。

天涼好個秋，是適合出遊的季節。隨著中秋假期到來，以及台灣國慶日將至，Expedi...
天涼好個秋，是適合出遊的季節。隨著中秋假期到來，以及台灣國慶日將至，Expedia.com.tw推薦五大秋遊勝地，搭配優惠促銷與精選飯店、機票和旅遊方案，讓台灣旅客盡情探索世界，感受秋意盎然。　圖／Expedia提供
分享

首爾米蘭國家歌劇院
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

華航拚Q3轉盈 抽獎送60萬哩

2019-09-05 14:22

中化生產能滿載明年更旺 國光、展旺轉機高

2019-09-05 12:40

技術平台投資 超車新藥研發

2019-09-05 12:12

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

麗晶之夜 進帳1.5億

2019-09-05 00:15

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

晶華力挺政策 參與國旅補助

2019-09-05 00:10

麗晶「精品管家」服務 讓頂級VIP埋單

2019-09-05 00:10

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

台積慈善基金會董事長張淑芬 獲港澳台愛心獎

2019-09-04 23:25

新創話題／傳產鏈結新創 轉型突圍

2019-09-04 22:54

業務最前線／價值導向 翻轉市場

2019-09-04 22:54

連鎖效應／退出加盟的四大類型

2019-09-04 22:54

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56

禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37

統一越南續衝獲利 今年水產飼料毛利率有望更亮眼

2019-09-04 19:22

首批限量！TOYOTA GR SUPRA在台中麗寶賽道發表

2019-09-04 18:25

「特貿三」去年無人投標 今年檢討招商條件後多家領標

2019-09-04 16:46

高雄添觀光新亮點 全台首座花枝丸觀光工廠開幕

2019-09-04 16:24

越捷航空城市Check-in服務站 供旅客優先報到便捷服務

2019-09-04 15:46

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 15:38

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 15:26

松果8月GMV創高 9月鎖定99購物節商機

2019-09-04 15:23

麗晶之夜開跑 驚現3,000萬元刷手

2019-09-04 15:21

看好越南市場 長榮航開闢台北-峴港航線

2019-09-04 14:04

文物之美 中華郵政發行青花瓷古物郵票

2019-09-04 13:05

推生醫發展 國家生技研究園區與國際藥廠簽合作意向書

2019-09-04 12:55

東華高爾夫球場法拍急喊卡 歷經11次流拍底價剩17億

2019-09-04 12:14

青埔新亮點全台最大IKEA趕工 2021完工市府全力協助

2019-09-04 12:04

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

新光三越總座吳昕陽：台中計畫再展店 談A13加入是壓力也是動力

2019-09-04 18:21

勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

金管會前八月罰14家保險公司 金額4,200萬元直追去年

2019-09-04 19:03

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

新光三越總座吳昕陽：台中計畫再展店 談A13加入是壓力也是動力

2019-09-04 18:21

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

華南銀行 全面禁止理專代客戶處理帳務金流

2019-09-05 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top