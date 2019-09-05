秋遊有好康 Expedia推套裝行程最低八折優惠起

2019-09-05 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



天涼好個秋，是適合出遊的季節。隨著中秋假期到來，以及台灣國慶日將至，Expedia.com.tw推薦五大秋遊勝地，搭配優惠促銷與精選飯店、機票和旅遊方案，讓台灣旅客盡情探索世界，感受秋意盎然。

Expedia.com.tw表示，即日起至9月15日止，旅客凡於 Expedia.com.tw 預定飯店、機票或旅遊行程，即可享有全球上千家合作飯店優惠，最低折數八折起，另針對特定航班推出特殊折扣，出發期限為2020年1月1日前。Expedia App的使用者則可於秋遊趣特賣中另享八八折的飯店預訂優惠。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram說，「現在的旅客通常從暑假起就開始安排年末的旅遊計畫。如尚未規劃今年年底的行程，從現在起到2020年1月1日為止，正是預訂旅行事宜的最佳時機。我們和航空公司及飯店業者合作，為台灣旅客的秋冬假期帶來許多超值優惠」。

在即將到來的秋天，Expedia精選橫跨南北半球的五大秋遊勝地，包括首爾、米蘭、馬來西亞、雪梨和奧克蘭，讓台灣遊客在秋冬假期也能體驗不同的自然景觀與人文特色。Expedia更攜手馬來西亞國際航空(Malaysia Airlines)、阿提哈德航空(Etihad)、紐西蘭航空(Air New Zealand)提供獨家票價折扣，現在是時候著手規劃你的秋季旅遊並享受它帶來的體驗。

以韓國首爾為例，每年10月初至11月初是首爾楓葉漸紅之時，楓葉紅銀杏黃交織錯落，深淺不一的金黃橘紅層層鋪開，替市容換上新風貌。來到韓國賞楓很簡單，首爾市區內就有多個交通易達的知名景點。市區內首推朝鮮王朝宮殿「景福宮」，楓紅銀杏黃讓韓國古代宮廷景致更顯古色古香，穿上韓服，彷彿置身古裝韓劇場景，相機絕對滿載而歸。

「首爾大公園」是首爾市區內親子同遊賞楓的好選擇，公園內有動物園、植物園、森林浴場等設施，玩上一天不是問題。知名浪漫景點「南山首爾塔」也是首爾楓紅銀杏黃遍地之地，推薦傍晚時刻與另一半在此慢慢散步賞楓，晚上上首爾塔一覽夜景，鎖上愛心鎖，創造甜蜜回憶。