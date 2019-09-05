蝦皮史上最大規模拚99購物節 目標單日訂單破280萬張

2019-09-05 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



蝦皮購物獨創「99超級購物節」，今年邁入第四年，今（5）日宣布活動當天將加碼祭出當日限定優惠，除了滿額免運，另還有「Toyota頂級名車、2019 iPhone新機1元搶」、「強品整點快閃二折起」、「指定店家刷卡最高回饋43%」、「逢9點蝦券回饋再翻倍」、「千家名店全天85折」等。蝦皮今年目標9月9日當天的訂單數，要比去年140萬張訂單翻倍成長。

「今年99購物節堪稱史上規模最大！」蝦皮品牌行銷部長廖君凰表示，今年99購物節自8月21日開始暖身，至今數字相當漂亮，相較去年同期已有超過三成的成長，翻倍280萬張訂單數字驚人，但看到部分品類店鋪在電商的業績，在其整體業績占比仍比實體通路低，顯示成長空間還是很大，很有信心達成目標。

單日湧進280萬張訂單，是不小的訂單量，是否會擔心系統過載？廖君凰表示，系統流量一直都在進行優化，比如先前618年中慶，反應就很好；99購物節暖身至今，沒有出現系統有狀況的回應。

蝦皮除了祭出各式優惠，今年邀來國際足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）擔任全球代言人，宣傳影片已累積破千萬點閱。廖君凰表示，找來C羅目的是為了接觸不同消費族群，開發新的用戶，尤其鎖定男性用戶，暖身期間蝦皮男人館的業績，在C羅代言後成長超過四成，特別在運動用品跟服飾，買氣成長格外顯著。

蝦皮99超級購物節暖身至今，買氣突破以往，居家生活、流行服飾、3C家電躍居熱銷品類排行榜前三名。為回應消費者期待，蝦皮同時宣布9月9日當天，將攜手Panasonic、Dyson、DR.WU、EASYSHOP等上萬品牌加碼優惠。

創業家旗下生活市集，以及子公司松果購物，齊力為99購物節備戰。創業家今年將99購物節視為「雙11購物節」前哨戰，首度嘗試拆為前後兩大波段促銷，打造14天促銷檔期，集結四大商品專場、金物流及異業夥伴，共同搶攻商機；松果以購物金為主力，活動期間撒出千萬購物金，並規劃「99超級星積分賽」，邀消費者搶購物金，另有特選好評商品85折起等優惠。