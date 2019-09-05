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台塑千金蔡佳宸 以「珠寶藝術家」之姿首登巴黎藝術展

2019-09-05 09:40經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

頂著「經營之神王永慶姪孫女」、「泛台塑家族第三代千金」光環的Weng Collection宸諾國際執行長蔡佳宸（Fanny），不僅是位「珠寶裁縫師」，這次她更將其自創的獨特Jewelry Tailor手縫工藝技術，發揮於珠寶的創作載體上，而其首座藝術展品「Jewelry Transformer_byFanny」也將自9月18日起至9月21首度於「Taiwan New Wave - 東方藝式流」巴黎藝術展中登場發表。

Jewelry Transformer_byFanny藝術創作品「NO.1 Mesh Transformer晶縷裳」，不僅是件令人眼睛為之一亮的珠寶藝術，也顛覆大眾對珠寶及藝品遙不可及的距離感。

「NO.1 Mesh Transformer晶縷裳」也看得見Fanny的敢於嘗試，她讓所有的原始異素材及元素，重塑素材新面貌，也重造作品新生命」，Fanny將金屬取代部份晶鑽，金屬間的連接技巧也必須零縫隙，挑戰了更高超的工藝技術。獨特個性化的牛仔布料則與華麗晶鑽拼接設計呈現，異素材中樹脂的高韌性及熱溫塑形烘烤的高可塑性也讓Fanny這次大量運用。

同時，此次Fanny還在創作中巧思加入byFanny獨家專利，及獨家研發開模設計的「環保科技合金鏈」，以輕量環保為主訴求，鍊條色彩皆採用環保可食用色素染料。Fanny並首次於創作中嘗試挑戰鏤空《網紗》異素材，輕柔的網紗與鋼硬的金屬和晶鑽，有著高反差及矛盾的衝突美感。

Fanny的首座藝術展品「Jewelry Transformer_byFanny」將首度於「Taiwan New Wave - 東方藝式流」巴黎藝術展中登場發表，展出時間為9月18日至9月21日，展場位於巴黎瑪黑區Espace Commines。

這場展覽由alamak!project創辦人中牟田洋一（Yoichi Nakamuta，簡稱YOICHI）親自監督及與alamak!project策略夥伴蕭光廷設計師（nbt.STUDIO創辦人）共同策劃展覽。

Fanny 過去以高訂客製珠寶設計獲「珠寶的裁縫師」名號， 如今則將以Jewelry Transformer artistic creation躍升藝術創作領域，用珠寶「繣」藝術。

Fanny 過去以高訂客製珠寶設計獲「珠寶的裁縫師」名號， 如今則將以Jewel...
Fanny 過去以高訂客製珠寶設計獲「珠寶的裁縫師」名號， 如今則將以Jewelry Transformer artistic creation躍升藝術創作領域，用珠寶「繣」藝術。 圖／Weng Collection提供
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台塑千金蔡佳宸以「珠寶藝術家」之姿，首登巴黎藝術展。 圖／Weng Collec...
台塑千金蔡佳宸以「珠寶藝術家」之姿，首登巴黎藝術展。 圖／Weng Collection提供
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byFanny 珠寶手繪稿-鋼鐵情人。 圖／Weng Collection提供
byFanny 珠寶手繪稿-鋼鐵情人。 圖／Weng Collection提供
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珠寶環保台塑
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