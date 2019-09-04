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香港「緊急法」：無濟於事的弦上之箭

共享機車競爭激烈，WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

電動機車24小時隨租隨還的共享服務近期競爭升溫，Gogoro 宣布要以共享電動機車服務「GoShare」搶市場，第一家在台營運的共享機車新創業者WeMo Scooter（威摩） 也宣布，9日起將推出四種「月租訂閱制」，最低299元即可入手，標榜不綁約、隨時可換車。

目前在台灣市場，除了新創WeMo Scooter外，還有和運iRent、光陽ATR，Gogoro在8月底進駐桃園，標榜註冊時AI人臉辨識、3分鐘快速註冊，以及智慧化推薦車輛。

威摩推出的訂閱制除以分鐘數計費外，6月推出無限騎方案，從3小時/6小時/24小時騎到飽，可隨時換車，購買率逐漸成長。根據威摩統計，假日訂車的購買力是平日的三倍，使用情境以商務需求與假日城市旅遊觀光最多，顯示多元交通需求市場的潛力。

威摩表示，將在9日起推出四種智慧定額暢遊月租制費用，包括299 元/ 499 元/ 999 元與 1,299 元，可騎乘時間從125分鐘到610分鐘，以定額月租費享各式優惠，消費者可依自己每月交通需求彈性購買。特別是服務費率以分計費、每個月可以更換合約和任意變換車輛，不用負擔換電費和停車格的費用。

威摩執行長吳昕霈表示，月租制是新的商業模式的新里程碑，代表產品所有權時代結束，以車輛使用權代替持有權，讓消費者有機會以新型態的模式使用。

電動機車Gogoro
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