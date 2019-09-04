親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

《難民法》草案躺14年，台灣撐得了香港嗎？

旅遊行程網站KLOOK 擴大台灣結盟

2019-09-04 20:12經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

線上旅遊體驗預訂平台KLOOK，今（4）日宣布在台灣的擴大結盟計畫，與長榮航空、中華航空、「亞洲萬里通」、台北富邦銀行、維他露食品共同成立「旅行便利者聯盟」，宣告旅行便利時代來臨。透過「哩程賺取」、「消費回饋或折扣」和「旅遊金」等方式，讓消費者不只享受旅行的歡樂和便利，更透過合作，在網站消費時累積下次旅行的機票或旅遊金。

長榮航空台北富邦銀行機票
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

首批限量！TOYOTA GR SUPRA在台中麗寶賽道發表

2019-09-04 18:25

「特貿三」去年無人投標 今年檢討招商條件後多家領標

2019-09-04 16:46

張忠謀夫人張淑芬 獲港澳慈善基金會愛心獎

2019-09-04 19:49

統一越南續衝獲利 今年水產飼料毛利率有望更亮眼

2019-09-04 19:22

高雄添觀光新亮點 全台首座花枝丸觀光工廠開幕

2019-09-04 16:24

越捷航空城市Check-in服務站 供旅客優先報到便捷服務

2019-09-04 15:46

最熱血的百年餅店 舊振南的傳承奧義 竟然是CSR？

2019-09-04 15:38

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 15:26

松果8月GMV創高 9月鎖定99購物節商機

2019-09-04 15:23

麗晶之夜開跑 驚現3,000萬元刷手

2019-09-04 15:21

看好越南市場 長榮航開闢台北-峴港航線

2019-09-04 14:04

文物之美 中華郵政發行青花瓷古物郵票

2019-09-04 13:05

推生醫發展 國家生技研究園區與國際藥廠簽合作意向書

2019-09-04 12:55

東華高爾夫球場法拍急喊卡 歷經11次流拍底價剩17億

2019-09-04 12:14

青埔新亮點全台最大IKEA趕工 2021完工市府全力協助

2019-09-04 12:04

亞德客需求回溫緩慢 美系外資維持減碼評等

2019-09-04 11:45

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:16

凱基「愛，從小學起」助學金 協助逾千名學生安心就學

2019-09-04 11:07

赴越新選擇 長榮航空開闢台北-峴港航線

2019-09-04 11:05

失智照護／監護宣告 減少法律爭議

2019-09-04 03:15

智慧經營／于紀隆…做公益 擴大帶狀改變

2019-09-04 03:14

行銷線上／善用定錨效應

2019-09-04 03:14

上班卒仔照子放亮／降低失誤

2019-09-04 03:14

從工作八小時到十幾小時...創業好還是吃別人的好？

2019-09-04 03:14

中油充電站 卡位戰開打

2019-09-04 01:23

中油不續約 Gogoro換電站將設新據點

2019-09-04 01:21

喬山多點布局 明年力拚併購

2019-09-04 00:58

喬山羅總曾偽裝暑期臨時工 父親教他敲100個門總有一個開門理你

2019-09-04 00:57

陸對多國苯酚課反傾銷稅…信昌化、台化 間接受惠

2019-09-03 23:37

中油換電站換約 光陽拿下146座

2019-09-03 23:34

貿協企業實戰班 前進以色列

2019-09-03 23:07

灃食推飲食常識評測

2019-09-03 23:07

國產車存亡保衛戰 衝擊30萬人工作

2019-09-03 19:04

卓永財：工具機第4季景氣不佳 兩岸差距縮短

2019-09-03 18:30

夾娃娃機台主注意！保證取物金額不得逾790元

2019-09-03 17:47

高績效教練／個案教學五字訣

2019-08-30 01:31

趨勢觀察／深入顧客使用現場

2019-08-30 01:31

電商行銷／精準投放廣告 緊盯潛在客戶

2019-08-30 01:31

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31
看更多

熱門文章

不要太相信理專 有七種狀況可能會A你的錢

2019-09-04 11:16

青埔新亮點全台最大IKEA趕工 2021完工市府全力協助

2019-09-04 12:04

20年來台灣有線電視最大頻道斷訊潮！22頻道10月斷訊頻道廣

2019-09-04 01:21

上海Costco房東是鴻海！商場處處見台味 工作人員吆喝「吼~」

2019-09-04 01:00

高鐵上300萬元現金 成洗錢防制規定最佳教材

2019-09-04 15:54

國銀7月獲利衰退 近一年來首見

2019-09-04 00:29

鴻海衝5G 下半年秀新品

2019-09-04 01:01

產能滿載！大立光擴產 今年資本支出衝百億

2019-09-03 23:30

BTC發聲 生技股引進四大基金

2019-09-03 23:21

傳隆力攜國票金併安泰銀 國票金：沒這回事

2019-09-04 10:43

勞保基金大賺617億元歷史新高 仍難逃七年後破產命運

2019-09-04 12:02

有線電視產業扭曲 內容業死心

2019-09-04 01:20

亞泥礦場爭議經濟部放棄上訴 徐旭東首度表態：遺憾

2019-09-04 15:45

自製模具…大立光祕密武器

2019-09-04 01:14

境外資金匯回 出現首宗逾億元申請案

2019-09-04 00:25

中油換電站換約 光陽拿下146座

2019-09-03 23:34

電子支付互轉 拚明年上路

2019-09-03 23:58

非蘋鏡頭廠找到新藍海 資本支出不手軟

2019-09-04 01:10

日韓打貿易戰 台灣「揀到」最多南韓觀光客！

2019-09-04 12:14

從工作八小時到十幾小時...創業好還是吃別人的好？

2019-09-04 03:14

名家觀點／全球中長期經濟 不樂觀

2019-09-04 01:50

勞保估8年後破產 你的退休金怎麼辦？

2019-09-03 20:59

台商回流熱潮！這兩產業10月底將增僱5,400人

2019-09-03 21:31

東華高爾夫球場法拍急喊卡 歷經11次流拍底價剩17億

2019-09-04 12:14

美國8月ISM指數降 打壓美債殖利率走勢

2019-09-04 10:07

喬山羅總曾偽裝暑期臨時工 父親教他敲100個門總有一個開門理你

2019-09-04 00:57

3分鐘補缺口 再生能源「輔助配套」出爐

2019-09-03 23:37

差點讓消費者成侵權共犯...NCC別再硬當和事佬

2019-09-04 01:20

失智照護／監護宣告 減少法律爭議

2019-09-04 03:15

打臉劉世芳 高雄銀行賣地七搶一

2019-09-04 17:26

支付生態圈打通金流 跨大步

2019-09-03 23:25

中油充電站 卡位戰開打

2019-09-04 01:23

利差走低、殺價競爭 國銀7月國內獲利衰

2019-09-04 00:29

悠遊寶島之美 「玉山國旅卡」祭最高8%回饋

2019-09-04 15:08

電子支付紅利點數整合 將可一次消費

2019-09-03 23:20

陸對多國苯酚課反傾銷稅…信昌化、台化 間接受惠

2019-09-03 23:37

麗晶之夜開跑 驚現3,000萬元刷手

2019-09-04 15:21

境外資金匯入可分期 無幣別限制

2019-09-04 00:24

鴻海子公司 進擊5G新應用

2019-09-04 01:00

財部雲端稅務帳戶 上線

2019-09-03 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top