統一越南續衝獲利 今年水產飼料毛利率有望更亮眼

2019-09-04 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



統一（1216）在東南亞資優生統一越南，為越南水產飼料龍頭，去年營收121億元，稅後純益9.24億元，年增28%。統一越南主管4日表示，今年水產飼料毛利率有機會比去年亮眼，因魚飼料受惠於原料黃豆粉轉銷東南亞比例大增，可降低成本，毛利率可望成長兩位數。

統一越南成立於1999年，2000年投產，在統一東協國家中營業額最大，統一越南產品業績占比最大為水產（魚蝦）飼料占70%，畜產（豬、牛、雞、鴨）飼料15%，麵粉15%；2016至2018年近三年來獲利皆成長兩位數，獲利都有平均三成以上成長。

越南廠區分布三個區域，平陽生產水產飼料、畜產飼料、麵粉以及速食麵；前江為水產飼料、廣南則是水產飼料與麵粉。

統一越南表示，水產飼料因有技術門檻，所以產品結構高毛利，成長幅度也大，只是會隨著市場導向而有價格調整。

看好今年魚飼料毛利比蝦好，是主要印度在蝦養殖方面今年受到乾旱和水災影響，加上印度最大買家中國今年進口魚下的單不大，因此蝦飼料觀望中，但魚飼料毛利會提升，是受惠於中美貿易戰，使魚飼料中的原料美國豆粉，轉銷東南亞比例大增，可降低魚飼料成本，毛利率也會比去年高，可望成長兩位數。

水產飼料除了越南國內市場之外，也將銷往馬來西亞跟印度，以及部分中亞國家，外銷占比10至20%；統一主管表示，印度今年不好，和去年一樣維持平盤，今年看好馬來西亞業績可成長兩位數。

另外，越南統一陸續設立轉投資公司：寧順蝦苗公司、Tribeco飲料公司及專責進出口買賣之貿易公司；速食麵採產銷分離策略，越南統一食品廠從事速食麵之生產，通路銷售則由Tribeco公司負責，將Tribeco建構成越南統一旗下專業的食品公司。