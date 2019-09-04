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一夜刷掉上億元 麗晶之夜拚排場比奢華

2019-09-04 19:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

儘管青年創業窮忙，但景氣對高端市場可是影響不大，時尚產業拚華麗也拚排場，精品界年度最大盛事麗晶之夜今（4日）晚登場，取得門票資格必須前一年度消費金額至少100萬元，今晚封館派對只有600人能參加，預計一晚可以締造1億元業績。

年底百貨公司周年慶陸續登場，但是搶在周年慶之前，精品百貨的活動率先登場，討好貴婦嬌客可不容易，每年都要挖空心思營造不一樣的主題活動，以今年的麗晶之夜來說，晚宴的派對主題是以好萊塢經典大片「Pretty Woman--麻雀變鳳凰」為主軸，重現電影主要拍攝場景。

主要的原因是，當年這部浪漫電影的場景就是發生在比佛利山莊麗晶酒店，因此今晚除了重現電影場景，麗晶精品還將地下一、二樓關館改裝成以Rodeo Drive精品大道的氛圍。

指甲彩繪、時尚攝影等派對基本活動之外，最重要的是必須提供外面沒有的體驗，今年晶華酒店邀請首位榮獲「紐西蘭三頂高帽」殊榮的台灣主廚李信男掌杓，提供VIP全新的味蕾驚喜，席間由凱渥名模近身走秀海瑞溫斯頓和寶格麗等總價超過3.2億元的珠寶

台北101年度盛事鐘表工藝的頂級珠寶腕大賞「Watch & Jewelry Salon」則將在明天9月5日登場，除了千萬鐘表珠寶展演之外，今年賣點之一是讓賓客想體驗在台北101開飛機的快感，台北101推出iPilot飛行模擬教室，在活動期間推出預約制的飛行課程，包含15分鐘飛行體驗課程，新台幣1200元，以及60分鐘玩家體驗課程，課程費用新台幣4800元。

在台灣的消費市場，早有M型化的現象，以台灣商場百貨封館活動的業績表現來觀察，台灣的高端消費力道依然相當強勁。這類封館購物的行銷方式，有珠寶、精品及藝人明星的加持，具有相當程度的話題討論熱度，加上給予VIP特殊的尊榮感，以及商場會特別舉辦動態活動及特殊優惠，封館就像參加一場Party，高端消費族群還是喜歡這樣一年一度的封館活動。

但後續要持續保持這樣的熱度，百貨商場勢必要繼續拿出更多不一樣的創意配套活動，來吸引、維持這群高端消費顧客的購物力道。

麗晶之夜今晚登場，邀請凱渥名模走秀，還有紐西蘭三頂高帽的台灣主廚李信男（左四）主...
麗晶之夜今晚登場，邀請凱渥名模走秀，還有紐西蘭三頂高帽的台灣主廚李信男（左四）主廚上菜。圖/仝澤蓉攝影
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