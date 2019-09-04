首批限量！TOYOTA GR SUPRA在台中麗寶賽道發表

2019-09-04 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



TOYOTA總代理和泰汽車，9月4日於台中麗寶賽道發表TOYOTA GR SUPRA，運用賽道場地完整展演SUPRA操控魅力。

7月1日起開放線上預購首批限量30台TOYOTA GR SUPRA後，不到一個月內，即累積超過千人線上登記搶購，預購熱潮踴躍。為了讓首批預購車主徹底體驗全新SUPRA的駕馭，和泰汽車邀請首購30名車主參與賽道試駕活動，由國內外專業教練帶領，體驗SUPRA在賽道直線加速及精準過彎的極致駕馭感受。

和泰車SUPRA以203萬元起的售價發表後，再公布3.0T Premium等級今年最後20台配額，此外，更引進「2.0T」與「2.0T Premium」等級，限量配額共10台，並新增全球限量新色「消光灰」。

SUPRA 車系誕生於 1978 年，一直是 TOYOTA 旗下性能表現最優異、定位最高的頂級性能車款。除了名列性能跑車界「東瀛四大天王」之一，更征戰各大國際賽事，並多次出現在電玩遊戲與電影之中，熱愛賽車的日本豐田汽車社長-豐田章男也對SUPRA有相當深的情感。

豐田章男曾說，與SUPRA之間就像有革命情感的夥伴一樣，自己大多數的賽道駕駛技巧都是從四代SUPRA身上學會的；因此，無論如何都要將這台暌違車壇17年的傳奇性能跑車重新帶回世人的面前。

豐田章男甚至親自駕駛全新的SUPRA代表GAZOO Racing車隊挑戰 2019 年紐柏林 24 小時耐久賽，親自對全球性能車迷展示SUPRA歷久彌新的熱血操控，透過全新團隊打造，再創傳奇性能巔峰。