生物科技製藥龍頭安進在台 首創全球第一所安進學院

2019-09-04 17:25 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



生物科技公司AMGEN安進今（4）日宣布與國家生技研究園區(生技研究園區)簽署合作意向書，結合雙方在生物科技的專長和生技製藥研發的能量，加速轉譯研發，合力提升產業價值。雙方預計將在未來五年針對新藥研究交流、強化生醫產業價值鏈和生技人才培育三大面向，展開密切合作。

AMGEN安進也承諾，將打造全球第一所安進學院，以創新、科技和管理為主軸，打造國際生醫人才庫，培育世界級頂尖人才，驅動產業發展。此項簽約儀式由中央研究院院長暨國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智和國家生技研究園區創服育成中心代理執行長吳漢忠，及AMGEN安進全球研發副總裁Philip Tagari和AMGEN台灣安進總經理李宜真共同簽署，現場並有行政院政務委員吳政忠、中央研究院前院長翁啟惠、中央研究院副院長劉扶東、國家生技研究園區營運中心代理執行長王惠鈞共同見證。

AMGEN安進研發副總裁Philip Tagari表示，「亞洲生醫產業深具潛力，台灣更在創新、科學與數位科技各方面能力具備優勢。AMGEN安進相當看好台灣的前景，更堅信台灣會是AMGEN安進執行創新計劃最理想的地方。

總部位於美國西岸的AMGEN安進成立近40年，是充滿活力的生物科技藥廠，台灣生技研究園區則為2018年甫啟動的新興生技產業聚落，雙方皆具有創新開創的DNA，更將提升國內生技產業量能視為共同目標。此次簽署合作的重點項目，安進學院將會是安進全球第一所同時也是台灣生醫產業與國際藥廠共同合作的第一個針對生醫人才培育發展的學院。

創立於1980年的AMGEN安進，專注於生物製藥的研發，成立不到四十年的時間，已與全球百年藥廠齊名，在2018年躋身為全球十家最佳製藥企業（IgeaHub, 2018）之林，以市占率來說，更位居全美第五名。而全球製藥產業隨著醫療科技的推進，著重領域也從過往的化學製藥轉換為生物製藥，不僅重新界定了醫界對重大疾病的治療方式，更帶領整體醫療產業逐步邁向精準醫療的趨勢。