高雄添觀光新亮點 全台首座花枝丸觀光工廠開幕

2019-09-04 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



觀光工廠再添新亮點！坐落於高雄前鎮漁港附近，首座由經濟部評鑑通過，以花枝丸為主題的觀光工廠「宏裕行花枝丸館」今(4)日正式開幕營運，結合生產參觀、親子互動、海味餐飲的多元化觀光工廠，將成為熱門的旅遊行程，促進周邊產業效能與經濟效益。

創辦人林錫宏夫婦是道地的澎湖人，25年前攜手來到高雄落地生根，胼手胝足、努力不懈，從鼓山區國泰市場擺攤賣澎湖花枝丸起家，靠著用料扎實、新鮮和半開放式的製作過程成功打響了宏裕行的招牌，並於民國98年於前鎮斥資建造了宏裕行食品一廠，榮獲HACCP和ISO22000的國際食品驗證，由傳統攤販的經營型態正式轉變為有系統的現代化工廠，產品也打入國際市場。

為了讓消費者吃得安心，享有更好的購物空間，宏裕行便決定設立全台灣第一間花枝丸觀光工廠，重金投資引進系統化的工廠管理及現代化的德國進口設備，全體員工齊心努力，建造符合標準化的食品工廠，以透明化的產品製程與服務，讓消費者看得安心吃得放心，且為感念當年澎湖一位長輩王耀通先生無私資助他們創業，在食品界闖出一片天，便把王化身為Q版「花枝伯」做為企業Logo，永遠記住這份知遇之恩。

「宏裕行花枝丸館」占地逾千坪，以海洋意象為主體，一踏進大門彷彿置身在海洋世界，1樓觀光門市陳列來自澎湖的新鮮漁獲、冷凍食品及各式伴手禮，更設有「高雄海味」產品專區，美食餐廳「深海堡堡」除了販售以各種海鮮排做成漢堡，還有澎湖小卷麵線、海鮮干貝醬麵線等美味，愛好美食的老饕不可錯過，另有親子手作DIY教室，讓大小朋友一同體驗DIY的樂趣。

3樓是生產線兼產業知識區，並有多媒體VR互動遊戲區，推廣環境教育、海洋教育及海洋生物知識等等，廠館外保留大量綠色植栽、景觀認養及冷卻水回收，善盡企業回饋社會之責。