華航慶60周年 推抽60萬哩活動及快閃促銷

2019-09-04 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



華航歡慶60周年，９月底前在官網購票並登入華夏會員，即可參加「60周年抽60萬哩」活動，獨得60萬哩程數，感恩回饋再加碼，即日起至9月10日止，官網推出快閃特惠價，台北到峇里島單程4,762元起(含稅)、澳洲單程最低9,354元(含稅)，歐洲單程最低只要9,824元起(含稅)，還有多條航線下殺五五折，現在就立刻到華航官網搶購，重溫與家人、朋友或自己獨自旅行的每一刻。

「華航60周年抽60萬哩」活動獎項包括6萬哩程數三名，與1萬哩程數18名，最後一週再抽出超級大獎60萬哩程數一名，等同四張長程線商務艙機票。此外，華航哩程數還可兌換機上Wi-Fi Onboard (3,000哩起)、一次貴賓室(5,000哩)、區域線單程升等商務艙/豪華經濟艙(15,000哩)，折抵部分空中精品等，想知道更多內容可參閱官網「中華航空酬賓獎項」，不要再讓你的哩程睡著囉。