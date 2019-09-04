華航慶60周年 推抽60萬哩活動及快閃促銷
華航歡慶60周年，９月底前在官網購票並登入華夏會員，即可參加「60周年抽60萬哩」活動，獨得60萬哩程數，感恩回饋再加碼，即日起至9月10日止，官網推出快閃特惠價，台北到峇里島單程4,762元起(含稅)、澳洲單程最低9,354元(含稅)，歐洲單程最低只要9,824元起(含稅)，還有多條航線下殺五五折，現在就立刻到華航官網搶購，重溫與家人、朋友或自己獨自旅行的每一刻。
「華航60周年抽60萬哩」活動獎項包括6萬哩程數三名，與1萬哩程數18名，最後一週再抽出超級大獎60萬哩程數一名，等同四張長程線商務艙機票。此外，華航哩程數還可兌換機上Wi-Fi Onboard (3,000哩起)、一次貴賓室(5,000哩)、區域線單程升等商務艙/豪華經濟艙(15,000哩)，折抵部分空中精品等，想知道更多內容可參閱官網「中華航空酬賓獎項」，不要再讓你的哩程睡著囉。
華航表示，連續三年推出形象廣告，從2017年「帶爸媽去旅行」、2018年「說好的旅行」到今年「旅行帶給你的紀念品」，皆詮釋旅客對旅行的想法與意義，並獲得網路廣大的迴響，華航珍視每位旅客的旅程點滴並期望旅行可以為你帶來些什麼，無論是自己或是跟不同的旅伴，都會是人生珍貴的體驗，現在就上官網訂票，讓華航陪伴您每一刻
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