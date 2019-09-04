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華信航空開航台中-鳥取 推超值優惠價

2019-09-04 15:48經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航集團華信航空於今（4）日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客於上午7時由台中機場起飛，華信航空以104人座的E190飛機執行首航任務，當地時間10時50分抵達日本鳥取機場，鳥取縣野川副知事、藤繩議長等親臨機場迎接首航班機的旅客。鳥取-台中AE7337回程班機於當地時間11時50分由鳥取機場起飛，13時45分返抵台中機場，兩地飛行時間為2小時50分。

華信航空是唯一由台中直飛日本鳥取的航空公司，台中－鳥取每周三、六共飛航兩班，提供最快速便利的空中交通。透過華信航空直航鳥取班機，台灣遊客可以輕鬆造訪《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉、欣賞鬼太郎大街活靈活現的妖怪青銅像、或是到著名的鳥取砂丘騎乘駱駝，欣賞壯麗夢幻的美景，親身體驗鳥取的旅遊景點特色。

為慶祝台中－鳥取開航，華信航空特別與雄獅旅行社、山富旅遊合作，推出四天三夜行程2萬1,900元起、五天四夜2萬4,888元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。精彩行程景點包括：面對日本海歷經10萬年風吹雨打才形成的鳥取砂丘、整個車站都是粉紅色戀人必訪的戀山形車站、完好保存著江戶時期繁榮街景的倉敷美觀地區、神社內各式各樣療癒感十足兔子石像的白兔神社等。趁著秋意漸濃之際，現在就來規劃來一趟日本鳥取之旅，飽覽鳥取奇景風光。

華航集團華信航空於今（4）日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客，華...
華航集團華信航空於今（4）日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客，華信航空以104人座的E190飛機執行首航任務。　圖／華信航空提供
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台中－鳥取開航，華信航空特別與雄獅旅行社、山富旅遊合作，推出四天三夜行程2萬1,...
台中－鳥取開航，華信航空特別與雄獅旅行社、山富旅遊合作，推出四天三夜行程2萬1,900元起、五天四夜2萬4,888元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。　圖／華信航空提供
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華信航空機場
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