華信航空開航台中-鳥取 推超值優惠價

2019-09-04 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



華航集團華信航空於今（4）日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客於上午7時由台中機場起飛，華信航空以104人座的E190飛機執行首航任務，當地時間10時50分抵達日本鳥取機場，鳥取縣野川副知事、藤繩議長等親臨機場迎接首航班機的旅客。鳥取-台中AE7337回程班機於當地時間11時50分由鳥取機場起飛，13時45分返抵台中機場，兩地飛行時間為2小時50分。

華信航空是唯一由台中直飛日本鳥取的航空公司，台中－鳥取每周三、六共飛航兩班，提供最快速便利的空中交通。透過華信航空直航鳥取班機，台灣遊客可以輕鬆造訪《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉、欣賞鬼太郎大街活靈活現的妖怪青銅像、或是到著名的鳥取砂丘騎乘駱駝，欣賞壯麗夢幻的美景，親身體驗鳥取的旅遊景點特色。