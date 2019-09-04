越捷航空城市Check-in服務站 供旅客優先報到便捷服務

2019-09-04 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為提供旅客方便多元的服務，越捷航空與運輸服務的新創科技公司－Swift247合作，於越南胡志明市設立城市Check-in服務站，提供旅客更快速的優先報到服務。

越捷航空「城市Check-in」服務站位於越南胡志明市（60A Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City），將提供旅客於市區完成check-in報到手續並取得登機證，也可同時加購其他加值服務。

此外，預計於11月1日起提供行李托運服務，方便於新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）登機的旅客擺脫漫長的報到隊伍及笨重的手提行李，輕鬆遊覽Menas Mall、體驗HDBank數位銀行服務，以及其他周邊景點等。

為避免登機時間延遲，越捷航空「城市Check-in」服務站及Vietjet Plaza廣場均配置電子螢幕看板，提供Vietjet航班時刻表，以利預備登機旅客隨時查詢。此外，越捷「城市Check-in」服務站提供每15分鐘一班的免費直達機場巴士，讓旅客輕鬆省去旅途中的煩勞。