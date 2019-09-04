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中秋買氣旺 創業家趁勢再推集集點優惠

2019-09-04 15:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中秋節即將在下周登場，帶動月餅、肉品、烤肉器具等相關買氣在近兩周達到高峰。創業家兄弟（8477）統計，旗下電商平台生活市集站內中秋熱銷榜，以「中秋月餅禮盒」最熱銷，近兩周銷量較去年同期增六成，由經典品牌港式月餅及人氣口碑商品，拿下熱銷榜前三名；燒烤肉品組合以「多樣化肉品組合包」最熱賣。

另，創業家看好中秋節企業贈禮及社區中秋晚會食材備品的大量採購需求，今（4）日宣布即日起再加碼推「買最大方案回饋1%集集點」優惠活動，凡購買最大組數，即可獲得1%集集點回饋，配合買貴退兩倍差價集集點，雙重集集點回饋可搭配站內折價券折上折。

今年中秋節較去年提前，買氣提前湧現。創業家觀察，名店特色禮盒仍為消費者在中秋節送禮的首選，熱銷榜前三名，皆以經典品牌月餅及話題商品奪下，其中「香港美心流心奶黃月餅」拔得頭籌，近兩周銷量較前兩周大幅成長8.8倍；此外，話題美食同樣在中秋節檔期竄起，「珍珠奶茶風味酥禮盒」登上生活市集中秋禮盒熱銷榜第二名，僅販售一周就賣出近400盒。

為提供更多符合消費者需求的商品，創業家運用大數據，勾勒出近年最受消費者青睞與搜尋度最高的中秋烤肉食材，是以「具便利性的套裝組合」占最多數。創業家指出，消費者會選擇包含各種食材的烤肉套裝組，一次式購足所有烤肉食材，深入觀察購賣輪廓，消費者偏好一組含各式肉製品的大份澎湃組，平均購買金額在千元上下。

創業家表示，中秋節為華人最大傳統節慶之一，不少人都會趁此時機贈禮表示心意，包括企業福委的大量採辦禮盒需求，而許多社區也會趁此時舉辦中秋晚會聯繫感情，帶動肉品等大組數烤肉食材需求。

創業家看準大量採購需求，推出「最大方案回饋1%集集點」活動。圖／創業家提供
創業家看準大量採購需求，推出「最大方案回饋1%集集點」活動。圖／創業家提供
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中秋節創業家兄弟
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