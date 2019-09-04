松果8月GMV創高 9月鎖定99購物節商機

2019-09-04 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



松果購物（6740）今（4）日公告8月交易額（GMV）達1.45億元，再創歷史新高紀錄；8月營收2,626萬，年成長達92.4%，持續高速成長，為第3季營運添旺。

松果指出，整體8月受惠中元節、開學季兩大檔期，推進食品類訂單及外宿家居家飾等買氣，中秋首波月餅及伴手禮升溫助銷量翻倍漲，烤肉食用品則接續添材助燃。此外，因連續受到颱風豪雨外在天氣因素影響，帶動行動端的季節性防災、修繕及除溼等品類商品訂單成長，對整體交易動能帶來正向發展。

松果總經理吳佩雯表示，迎接下半年大檔期，松果結合人性化思維搭建在數據的基礎之上，投入技術來驅動整體表現，從營銷、內容、品牌及轉換效率等面向，持續著手優化，同時透過積極投入自媒體及行動端會員忠誠的經營，持續找到相輔相成的異業夥伴及逐步擴大外部媒體的布局，盼能帶領松果再創新佳績。