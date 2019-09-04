看好越南市場 長榮航開闢台北-峴港航線

2019-09-04 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空（2618）認為越南為東協十國當中經濟成長最為快速的國家，市場潛力可期看好越南市場成長商機，4日起提供台北-峴港航線每五日一班的包機服務，預計12月21日起改為每日一班定期航班的方式營運。

包機型態期間，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售；目前台北-胡志明航線每天飛航3班，部分航班與立榮航空共掛班號；台北-河內航線每天1班，並預定自10月7日起增為每天2班；12月21日台北-峴港改為每天1班的定期航線後，屆時每週台北飛航越南航班將達42班。

長榮航空進一步指出，台北-峴港航線開闢後，北、中、南越均有航點，越南市場的布局將更加完善，密集的航班除了滿足往返台灣及越南的旅客之外，搭配長榮航空既有每週80餘班的台北-北美航班，有利吸引北美旅客經台北轉機前往越南。

峴港有「東方夏威夷」之稱，為越南第四大城，長榮航空台北-峴港航線以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，計有184個座位數。長榮航空為慶賀台北-峴港開航，在12月21日改為定期航班後特別推出開航前7天特惠價。