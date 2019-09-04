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青埔新亮點全台最大IKEA趕工 2021完工市府全力協助

2019-09-04 12:04聯合報 記者曾增勳╱即時報導

瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建IKEA桃園青埔店，該店從打地基起就一直受到臉書社群「我是青埔人」的網友關注，目前進行預鑄式2樓建造，網友標記進度「LIVE2樓了... 加油」! 桃園市府經發局今天上午表示，IKEA預計投資金額60億元打造全台最大旗艦店，目前依計畫興建，預定2021年完工，市府全力協助行政程序完工開幕。

瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建全台最大IKEA旗艦店，網友一路標記...
瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建全台最大IKEA旗艦店，網友一路標記關切「好期待」，預定2021年完工。記者曾增勳／攝影
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IKEA宜家家居取得高鐵局在桃園高鐵特定區1.38公頃地上權使用50年，預計投資60億元建造總樓地板面積2.1萬坪、營業面積9千坪的桃園青埔店，也是IKEA全台最大旗艦店，正由潤弘精密趕工興建中，開車行經高鐵桃園站前，行經IKEA桃園青埔店的鐵圍籬，都可看見工人正在趕工興建，採取預鑄式建造，從去年12月初動工至今，工地3大吊車正進行地面2樓建造中。

「我是青埔人」網友一路標記IKEA桃園埔埔店進度，「LIVE 2樓了..加油」。網友十分關心該IKEA店進度，期待帶動青埔特區發展，有的網友留言「預鑄工法很快較不會影響周遊交通，如使用舊式營造工法，排隊灌漿少說要百台以上」，有的網友期待又擔心「全台最大IKEA，到時候會交通癱瘓嗎」?

瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建全台最大IKEA旗艦店，網友一路標記...
瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建全台最大IKEA旗艦店，網友一路標記關切「好期待」，預定2021年完工。圖／翻攝自「我是青埔人」社群
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IKEA高鐵建中
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