青埔新亮點全台最大IKEA趕工 2021完工市府全力協助

2019-09-04 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建IKEA桃園青埔店，該店從打地基起就一直受到臉書社群「我是青埔人」的網友關注，目前進行預鑄式2樓建造，網友標記進度「LIVE2樓了... 加油」! 桃園市府經發局今天上午表示，IKEA預計投資金額60億元打造全台最大旗艦店，目前依計畫興建，預定2021年完工，市府全力協助行政程序完工開幕。

瑞典商IKEA集團正在桃園高鐵特定區趕工興建全台最大IKEA旗艦店，網友一路標記關切「好期待」，預定2021年完工。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

IKEA宜家家居取得高鐵局在桃園高鐵特定區1.38公頃地上權使用50年，預計投資60億元建造總樓地板面積2.1萬坪、營業面積9千坪的桃園青埔店，也是IKEA全台最大旗艦店，正由潤弘精密趕工興建中，開車行經高鐵桃園站前，行經IKEA桃園青埔店的鐵圍籬，都可看見工人正在趕工興建，採取預鑄式建造，從去年12月初動工至今，工地3大吊車正進行地面2樓建造中。