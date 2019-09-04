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凱基「愛，從小學起」助學金 協助逾千名學生安心就學

2019-09-04 11:07經濟日報 記者王皓正╱即時報導

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢孩童教育，持續八年進行「愛，從小學起」助學金計畫，總計投入3000多萬元，提供弱勢家庭學生獎助學金，使其安心就學。

今年凱基慈善基金會新增助學範圍至雲林縣，共計在新北市、屏東縣、雲林縣、基隆市、桃園市等地區投入400萬元，協助282名弱勢學生，讓他們不因家庭經濟弱勢而影響學習，能夠從小打好基礎，成長茁壯。

住在新北市的謝姓兄妹，單親媽媽罹患罕見色素性視網膜病變，幾近全盲，不但生活不便，工作更不易；兩兄妹體諒媽媽的辛苦，哥哥每天除了用功讀書外，更主動協助媽媽做家事，照顧妹妹。

凱基慈善基金會從105年起持續以助學金支應兄妹倆在學校的相關費用，以及學用品、課後輔導等支出，讓兩兄妹在困境中亦能安心就學；今年哥哥已經上國三了，妹妹參加田徑隊，亦在比賽中取得好成績，讓媽媽十分感恩安慰。

家住屏東的小勳出生不久父母離異，即由祖母扶養，直到幼稚園畢業才和姊姊跟著爸爸一起生活。爸爸打零工，今年初為想過個好年，多接了夜間貨運配送工作，卻因精神不佳，發生嚴重車禍而昏迷，後癱瘓儼然植物人。祖母接回小勳兩姊弟和爸爸，以包檳榔賺取微薄收入來養活一家人，生活拮据又辛苦。凱基慈善基金會得知小勳家處境，先是提供急難救助，再繼續以助學金協助，讓小勳兩姊弟放學後可留在學校參加課後班，有人協助課業，也減輕祖母的經濟負擔。

雲林的小涵兩兄妹自幼父母即離家，靠祖母獨力扶養；近年祖母年事已高，僅能在住家旁種植蔬菜供自家食用，家中經濟來源及學雜費則多仰賴社會補助以及捐款支持，還有鄰居不時捐贈的二手衣物，孩子都心懷感恩。小涵自一年級即開始學習扯鈴，每個艱難的動作都不輕言放棄，努力練習獲得縣長盃個人組扯鈴比賽好成績；凱基慈善基金會除協助小涵安心就學外，還提供額外的才藝補助，讓孩子可買得宜合腳的球鞋和其他用品，鼓勵其再接再厲，持續精進。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，弱勢孩子的希望就在教育，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第八年，累計已協助約1200名弱勢學生留在學校學習；一方面減輕隔代教養或單親家長的的經濟負擔，一方面也讓孩子打下知識基礎。

凱基慈善基金會期望貧困弱勢不惡性循環，所有孩子都能安心學習，在學校中吸取知識養分，未來成長茁壯，成為社會中堅分子。

凱基證隔代教養
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