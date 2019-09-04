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赴越新選擇 長榮航空開闢台北-峴港航線

2019-09-04 11:05經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮航空自今（4）日起提供台北－峴港航線每五日一班的包機服務，由康福、五福、東南、百威、雄獅、長汎、喜鴻旅行社承包銷售；12月21日起改為每日一班定期航班的方式營運，即日起接受旅客訂位。長榮航空台北－峴港航線以A321-200機型執行飛航任務，機上配置有八個商務艙、176個經濟艙，計有184個座位數。

長榮航空表示，越南為東協十國當中經濟成長最為快速的國家，市場潛力可期，目前台北-胡志明航線每天飛航三班（部分航班與立榮航空共掛班號）；台北－河內航線每天一班，並預定自10月7日起增為每天二班。12月21日台北－峴港改為每天一班的定期航線後，屆時每週台北飛航越南航班將達42班。

長榮航空指出，台北－峴港航線開闢後，北、中、南越均有航點，越南市場的布局將更加完善，密集的航班除了滿足往返台灣及越南的旅客之外，搭配長榮航空既有每週80餘班的台北-北美航班，有利吸引北美旅客經台北轉機前往越南。

此外，搭配歐洲直飛航線，台北-巴黎、台北-維也納，以及明年2月即將開航的台北-米蘭航線，長榮航空有信心逐步增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色，也有助於航線經營的穩定性。

長榮航空為慶賀台北-峴港開航，在12月21日改為定期航班後特別推出開航前七天特惠價，官網購買來回機票最低6,888元起（未稅）；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為2萬4,900元起（含稅），提供旅客便捷地方式抵達峴港，以輕鬆的心情邁開假期的第一步。

峴港有「東方夏威夷」之稱，為越南第四大城，美國《國家地理雜誌》評其為人生必到的50個景點之一。峴港北方的順化皇城有「越南紫禁城」之美名，為越南現存規模最大的古建築群，於1993年成為聯合國世界文化遺產。而峴港南方的會安古鎮為十五世紀至十九世紀著名的東方貿易港，融合中國、日本、法國的文化，與當地自有的人文風情，結合成一股和諧之美，也於1999年列為聯合國世界文化遺產。

此外，峴港潔白綿長的海岸線，吸引多間國際級飯店與渡假村進駐。深厚的文化歷史及優美的自然景觀，使峴港於近年來發展為話題性十足的渡假勝地。

長榮航空赴越南新選擇，12月21日起每日一班以A321-200機型飛航台北-峴港...
長榮航空赴越南新選擇，12月21日起每日一班以A321-200機型飛航台北-峴港航線。　圖／長榮航空提供
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位於峴港度假勝地巴拿馬山上的「黃金橋」為2018年開放的新景點，巨手捧橋的設計，...
位於峴港度假勝地巴拿馬山上的「黃金橋」為2018年開放的新景點，巨手捧橋的設計，成功吸引眾人目光。　圖／長榮航空提供
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長榮航空航線越南
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