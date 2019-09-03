台鐵中部最大都更案 9月9日辦招商說明會

2019-09-03 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為加快清償1,100多億元債務，積極活化土地資產，交通部台鐵局擁有位於彰化縣員林火車站站區及周邊土地，面積多達8,167.5坪，將以公辦都更設定地上權50年的方式進行開發，而該筆土地也是台鐵局在中部地區最大的土地開發案件，預定9月9日於員林車站舉辦招商說明會。

台鐵局表示，此案考量員林火車站站區整體性及提升招商誘因，招商範圍包括後站周邊公有商業區土地及車站專用區土地，基地總面積多達8,167.5坪，其中車站專用區橋下空間，經彰化縣都市設計審議委員會審定可作為商業使用。

該土地產權單純，全部都是台鐵局經管國有土地，加上周遭交通便利、生活機能完善，應具投資潛力。

此案將採都市更新設定地上權50年的方式進行開發，並公開評選民間業者投資興建及營運。台鐵局希望透過雙向溝通，廣納投資人意見，讓公開評選文件內容更為周全，所以招商評選文件（草案）公開閱覽到9月17日止，在公開閱覽截止前，舉辦一次招商說明會，除向投資廠商說明招標規範，也傾聽廠商意見。

台鐵局說，此案的基地面積相當大，且過去彰化少有大面積的商業土地開發，因此，除了思考招商文件公開閱覽期間，舉辦一場招商說明會外，也希望此案最快可在10月就正式公告招商，並於公告後再辦一場說明會，希望藉由土地的開發利用，來活化台鐵資產、增加收益，也藉此帶動地方經濟發展。