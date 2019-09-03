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中油不續約了...38座Gogoro換電站9月底前停止服務

2019-09-03 14:01經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

電動車大廠Gogoro宣布，有38座在中油的電池交換站9月30日合約到期，中油決...
電動車大廠Gogoro宣布，有38座在中油的電池交換站9月30日合約到期，中油決定不再續約，這些電池交換站將會在9月底之前陸續停止交換服務。圖為2.0電池交換站在斷電後具有維持 48hr營運的特色。記者林鼎智／攝影
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電動車大廠Gogoro宣布，有38座在中油的電池交換站9月30日合約到期，中油決定不再續約，這些電池交換站將會在9月底之前陸續停止交換服務。

Gogoro公司表示，在到期之前的三個月期間，公司積極爭取與中油公司續約，表達最大的誠意，不過中油公司以多方考量，最終表示不再續約。Gogoro將盡力增設新的據點，滿足用足的需求。

Gogoro公司強調，全台電池交換站已近1,400個站，其中在中油有300個據點，這次38個據點終止服務之後，仍有262個中油據點提供電灣電池交換，Gogoro全年1,500個站點的目標仍然維持不變。

Gogoro公司指出，雖然大部分的站點附近都有其他交換站可以提供服務，但為了方便用戶，必須提早告知用戶，因此在官網上公告提供相關資訊。截至目前為止，全台 GoStation® 電池交換站已近 1,400 站，並累積超過 5,000 多萬的電池交換次數。

隨著用戶數快速成長以及持續優化服務的前提下， Gogoro Network 一向致力在最佳、最便捷的位置設立電池交換站，並隨時更新 GoStation® 電池交換站位置異動的資訊。

官網公告指出，這些電池交換站點皆為 Gogoro Network 初期佈建的先鋒站點，為許多新時代車主開啟智慧電池交換的服務；對於將受影響的用戶，除了可到周遭既有的站點交換電池外，我們也將持續增設新的站點，提供便捷的智慧電池交換服務。

Gogoro Network 感謝台灣中油公司長期來的支持，是我們推動 GoStation® 電池交換站遍佈全台的重要夥伴之一，我們在台灣中油公司仍有數百個站點並持續增設新的電池交換站，共同為 Gogoro Network 用戶提供智慧電池交換服務。展望未來，將持續與台灣中油公司及其他夥伴合作，在全台提供不間斷與優質的服務。

中油公司Gogoro

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