隱形殺手！駕駛這個壞習慣不只要吞罰單 恐還得負刑責

2019-09-03 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據新北市交通事件裁決處統計，新北市轄內自2017年7月1日至今年6月30日止，二年內因開車門不慎肇事的交通事件就有475件，其中導致2人死亡、55人重傷，呼籲駕駛及乘客不可忽視相關規範，否則不僅要吞罰單，恐怕還得負起刑事責任和民事賠償。

日前新北市一名呂姓男子騎車載著9歲女兒，行經五股成泰路時，路邊臨停轎車駕駛突然開門，閃避不及當場撞上彈飛，呂姓男子手部受傷，後座的9歲女兒右腳趾骨折，膝蓋縫了10幾針，必須住院治療。

新北市交通事件裁處指出，截至今年6月底統計，新北市平均每月約有20件因開車門不慎肇事的車禍事故，更是機車騎士的隱形殺手。

裁決處長李忠台表示，汽車突然開車門情形最常發生在臨時停車或停車時，尤其是後座乘客經常為了趕時間急著下車，或是稍一不留心就打開車門，造成機車騎士反應不及而發生車禍事故。

李忠台指出，根據交通道路處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1,200元以上、3,600元以下罰鍰。

但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，則處罰該乘客；若因此造成傷亡，恐還得負起刑事責任和民事賠償。

裁決處呼籲，汽車駕駛人應遵守開關車門五大步驟：一、先看看後照鏡；二、再轉身向後看；三、確認安全無人車；四、反手先開車門至適當縫隙；五、確認安全後儘速下車並關車門。

裁決處提醒，乘客下車時也要注意後方來車，機車騎士則應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離，避免意外發生。