豆府初次上櫃 承銷股票9月4~6日競價拍賣

2019-09-03 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



福邦證券主辦豆府股份有限公司（2752）股票初次上櫃案，預計9月25日正式掛牌上櫃交易，9月4~6日進行承銷股票競價拍賣，競拍張數1,728張，最低投標價格為每股84元；採美國標方式競拍，由價高者得。

福邦表示，豆府集團目前共有涓豆腐、銅盤、韓斤麻浦、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房等5個品牌，截至7月底共有39家據點，包括涓豆腐18家、北村豆腐家9家、韓姜熙的小廚房6家、銅盤5家、韓斤麻浦1家。

豆府2016年至2018年年營收分別為7.69億元、9.29億元、11.05億元，呈現逐年成長的表現，今年前七個月合併營收達7.8億元，較去年同期成長28.23％。

最近三年每股純益（EPS）分別為22.17元、14.47元、7.36元，今年上半年稅後淨利0.59億元，年增16.57％，每股純益3.16元，優於去年同期追溯調整後的2.9元。

福邦表示，豆府為國內第一家主打韓國料理的連鎖餐飲集團，即將成為第一家股票上櫃的韓國料理餐飲集團；展望後市，豆府今年全年預計展店12家，上半年已開出四家，下半年除了既有品牌拓點展店計劃之外，集團也將跨出韓系餐飲領域，推出越南百年河粉品牌飛機河粉、米其林泰式炒河粉品牌BaanPhadthai以及台灣阿達師牛肉麵等3個品牌。

此外，放眼國際，豆府也將積極拓展海外市場，已透過與越南台商-大發食品合作的方式，於胡志明市開出自創炸雞品牌「GOTCHICKEN」第一家店，擬藉此更瞭解當地市場，並做為進軍東協的試金石。

福邦表示，豆府股票初次上櫃承銷股票競價拍賣，單筆最低投票量為1張，每1投資人最高得標量為231張，最低投標價為每股84元，9月4~6日受理投標，9月9日扣繳投標保證金及處理費，9月10日上午10時開標。