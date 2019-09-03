和泰車、裕日車 9月各引進2款進口車

2019-09-03 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



民俗月過去後，和泰車（2207）、裕日車9月各推2款進口新車搶攻市場商機；和泰車代理的TOYOTA明（4）日將舉行傳奇跑車Supra上市發表，代理的LEXUS 熱門車RX則預計在9月19日推出；裕日車9月下旬也有日產品牌電動車Leaf第二代、進口豪華轎車Altima兩款新車問市。

因應國內進口車銷售不斷攀升，國內的車廠也全面應戰，瞄準消費者的心，積極導入國外銷售熱門的車款吸引消費目光。和泰車代理的TOYOTA是國內車市銷售冠軍，一口氣推出兩款熱門進口車；裕日車也打算推出全球電動車銷售冠軍NISSAN LEAF，也會引進ALTIMA這款自2018年於北美上市後，獲得消費者好評車款。

和泰車即將在明天推出的TOYOTA GR Supra，之前預購時就已經吸引約1,200名消費者完成登記要買車，因為配額有限制，登記的消費者還不是能立即拿到車必須抽簽，出現新車款都還沒有正式發表，今年的銷售已經達標。LEXUS RX一直是國內熱銷車款，這次配備升級改款上市，也將吸引原本等新車出來的買盤進場。