搶秋冬國旅獎勵商機 六福、國賓、晶華、遠雄備戰

2019-09-03 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



圖為高雄市國賓飯店推出的瓊瑤房。圖／高雄國賓店提供 分享 facebook

交通部觀光局振興國內旅遊，於今年9月至12月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自由行每人每房最多可以補助一千元，觀光股全面備戰。包括晶華（2707）、國賓、六福與遠雄來旗下皆有飯店加入該獎勵計畫，部份更推出專案吸客，可望藉由國旅提振秋冬住房率。

國賓表示，目前旗下三館僅高雄國賓參與獎勵計畫，高雄國賓今年以來住房率皆表現不俗，在暑假旺季催化下，7月住房率達91%、8月住房率達86%，9月開始搭配上路的國旅獎勵計畫，除了站上的住房專案皆適用，也將推出新的國旅住房專案。

獎勵計畫推出以來，市場詢問度高，尤其銀寶樂遊專案最受歡迎，預計可望提升住房率10%，即便9月淡月，住房仍可望有80%以上的水準。

遠雄來表示，從8月初觀光局宣布秋冬旅遊補助後，立刻帶動飯店電話詢問熱度，而考量花蓮旅遊交通上限制，因此特別爭取規劃遊輪、飛機及火車三種不同來回交通選擇，提供想要來花蓮三天兩夜旅遊的消費者，最為便利及多元交通方式。

針對兩天一夜住宿需求也規劃包含晚餐或海洋公園門票的專屬方案，提供不同選擇，預計帶動住房率上看八成。

六福表示，集團配合政府專案，搶攻國民旅遊自由行商機，旗下飯店六福萬怡酒店、六福客棧、六福居、六福莊所有住房專案皆參加活動，只要於官網訂房及來電訂房，就可享優惠價格再搭配旅遊補助，最低優惠達二折。

晶華也表示，包括台北晶華、晶泉丰旅、太魯閣晶英，以及捷絲旅旗下的林森館、西門館、礁溪館，皆有參與政府推出的國旅獎勵計畫，最高有1,000元的折抵，預期獎勵方案上路後，可望帶動旗下各館的住房表現。