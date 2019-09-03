親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

搶秋冬國旅獎勵商機 六福、國賓、晶華、遠雄備戰

2019-09-03 11:47經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

圖為高雄市國賓飯店推出的瓊瑤房。圖／高雄國賓店提供
圖為高雄市國賓飯店推出的瓊瑤房。圖／高雄國賓店提供
分享

交通部觀光局振興國內旅遊，於今年9月至12月推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，自由行每人每房最多可以補助一千元，觀光股全面備戰。包括晶華（2707）、國賓、六福與遠雄來旗下皆有飯店加入該獎勵計畫，部份更推出專案吸客，可望藉由國旅提振秋冬住房率

國賓表示，目前旗下三館僅高雄國賓參與獎勵計畫，高雄國賓今年以來住房率皆表現不俗，在暑假旺季催化下，7月住房率達91%、8月住房率達86%，9月開始搭配上路的國旅獎勵計畫，除了站上的住房專案皆適用，也將推出新的國旅住房專案。

獎勵計畫推出以來，市場詢問度高，尤其銀寶樂遊專案最受歡迎，預計可望提升住房率10%，即便9月淡月，住房仍可望有80%以上的水準。

遠雄來表示，從8月初觀光局宣布秋冬旅遊補助後，立刻帶動飯店電話詢問熱度，而考量花蓮旅遊交通上限制，因此特別爭取規劃遊輪、飛機及火車三種不同來回交通選擇，提供想要來花蓮三天兩夜旅遊的消費者，最為便利及多元交通方式。

針對兩天一夜住宿需求也規劃包含晚餐或海洋公園門票的專屬方案，提供不同選擇，預計帶動住房率上看八成。

六福表示，集團配合政府專案，搶攻國民旅遊自由行商機，旗下飯店六福萬怡酒店、六福客棧、六福居、六福莊所有住房專案皆參加活動，只要於官網訂房及來電訂房，就可享優惠價格再搭配旅遊補助，最低優惠達二折。

晶華也表示，包括台北晶華、晶泉丰旅、太魯閣晶英，以及捷絲旅旗下的林森館、西門館、礁溪館，皆有參與政府推出的國旅獎勵計畫，最高有1,000元的折抵，預期獎勵方案上路後，可望帶動旗下各館的住房表現。

住房率國賓觀光晶華國旅補助

相關新聞

加工出口區9月6日徵才 釋481職缺

2019-09-03 10:36

人力斷層加競爭激烈 台灣飯店業經營挑戰多

2019-09-03 10:47

味王邁入60周年 靠醬油王子麵打國際盃

2019-09-03 10:13

高雄特貿三招商 領標熱絡

2019-09-03 00:12

亞泥爭取礦權展延 提起上訴

2019-09-03 00:07

高雄特貿三開放陸資投標…有但書

2019-09-02 23:58

亞泥爭礦權展延陷孤軍奮戰 誰來跟產業站在一起？

2019-09-02 23:57

8月車市 進口車賣贏國產車

2019-09-02 23:32

鎳價飆 不銹鋼廠歡呼

2019-09-02 23:31

電動車熱！國外大咖搶市 Jaguar跑車預計10月登台

2019-09-02 23:30

和泰：市場愈來愈旺

2019-09-02 23:26

明年鎳供應 恐短缺

2019-09-02 23:25

兩原因…各大車廠忙著卡位電動車市

2019-09-02 23:23

友嘉三座新廠 陸續投產

2019-09-02 23:11

兩家族有幾代人的交情...何煖軒任仰德首席總顧問

2019-09-02 23:10

策略行銷／明基…綠色設計 品牌價值加分

2019-09-02 22:48

管理講堂／善用權力 共享成果

2019-09-02 22:48

職場修煉室／提升貢獻度

2019-09-02 22:48

商業興觀點／零售商自有品牌 高性價比吸睛

2019-09-02 22:48

仰德集團證實 何煖軒出任首席總顧問

2019-09-02 21:24

華航前董座何煖軒 今任職仰德集團首席總顧問

2019-09-02 21:19

Gogoro8月逆勢成長 總掛牌數破20萬輛

2019-09-02 20:50

新竹玻璃設計藝術節光動系列 獲TID年度大獎

2019-09-02 19:14

捷運北投機廠 太陽光電系統併聯發電

2019-09-02 18:54

長榮航空推出「空中仁醫」 突發需求可協助

2019-09-02 18:35

長榮航推空中仁醫計畫 讓旅客有更好醫療照顧

2019-09-02 17:29

生華科完成乳癌一期劑量遞增試驗 加速啟動下一階段

2019-09-02 14:13

氣立第3季業績回穩 可望衝今年單季高點

2019-09-02 12:25

展開雙11前哨戰 創業家啟動「99購物節」活動

2019-09-02 12:01

妳的時代／黃晴雯：女性職場要成功 先把親人變神隊友

2019-09-02 10:31

2.5D雕出相片熱 寶寶、寵物永遠是門好生意

2019-09-02 10:07

威盛車載方案導入堆高機 獲星辰採用

2019-09-02 10:04

首創百貨先例 台北101周年慶只送現金點數

2019-09-02 09:24

高績效教練／個案教學五字訣

2019-08-30 01:31

趨勢觀察／深入顧客使用現場

2019-08-30 01:31

電商行銷／精準投放廣告 緊盯潛在客戶

2019-08-30 01:31

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36
看更多

熱門文章

高利儲蓄險明年初還買得到！預期下半年才會開始管制

2019-09-03 00:03

華航前董座何煖軒 今任職仰德集團首席總顧問

2019-09-02 21:19

台灣精銳中科新建廠房無預警停工？ 中科：是違反工安

2019-09-02 19:25

超浪費！電子發票不e化 每年浪費59億張紙

2019-09-02 19:54

華為推新旗艦機 台廠利多

2019-09-03 00:14

紅潮洶湧 紫光NAND技術大突破

2019-09-03 00:23

兩家族有幾代人的交情...何煖軒任仰德首席總顧問

2019-09-02 23:10

經部挺工具機業 協助搶單

2019-09-03 00:33

8月車市 進口車賣贏國產車

2019-09-02 23:32

宣告利率9月大調降 保戶回饋金縮水

2019-09-02 19:00

上半年三類PCB衰退 寄望5G新應用

2019-09-02 16:13

日照充足太陽能發威 電力貢獻一度超過核二廠

2019-09-02 22:07

利變保單9月降息潮 擴大

2019-09-03 00:01

長榮航空推出「空中仁醫」 突發需求可協助

2019-09-02 18:35

仰德集團證實 何煖軒出任首席總顧問

2019-09-02 21:24

驚！旅遊業還沒開始放...8月底止2257人放無薪假 創今年新高

2019-09-03 00:20

六大產業指標 三項亮警訊

2019-09-03 00:31

名家觀點／解決儲蓄險問題 要有完善配套

2019-09-03 00:47

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

老農津貼109年起調到7550元 約58.6萬人受惠

2019-09-02 13:30

長榮航推空中仁醫計畫 讓旅客有更好醫療照顧

2019-09-02 17:29

防保險詐騙 金管會擬策：訂業務員十誡、樂齡指引

2019-09-03 00:14

鎳價飆 不銹鋼廠歡呼

2019-09-02 23:31

面板雙虎揪伴 搶新零售商機

2019-09-02 23:14

財管新方案 將媲美星港

2019-09-03 00:00

反送中動搖香港金融地位 中經院點出台灣好機會

2019-09-02 15:31

紫光集團3D NAND量產 市調：明年下半年影響市場

2019-09-02 17:36

紫光研發大手筆 上半年虧162億

2019-09-03 00:22

雲端發票專屬獎 加開40萬組500元獎項

2019-09-02 20:37

Gogoro8月逆勢成長 總掛牌數破20萬輛

2019-09-02 20:50

高雄特貿三招商啟動 「陸資」竟也可參與投標

2019-09-02 17:01

電動車熱！國外大咖搶市 Jaguar跑車預計10月登台

2019-09-02 23:30

貿易戰轉單樂？陳冲：小心台灣因此變匯率操縱國

2019-09-03 10:01

面板雙虎 拚智慧製造

2019-09-02 14:35

財部：呂桔誠續任台灣金董事長 魏江霖接總經理

2019-09-02 13:03

研調：陸5G市場2020年大爆發 強攻5G鴻海Fii喊衝

2019-09-02 14:35

影╱香港反送中 亞洲金融中心地位也送「終」？

2019-09-02 20:30

中國大型製造業動能續弱 關注美中貿易談判進展

2019-09-03 09:11

中秋主題刮刮樂「嫦娥發紅包」登場 10萬頭獎200個

2019-09-02 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top