都更宅標售吹「比低」風 今年最低加價21元就得標

2019-09-03 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



國產署近日標售北市都更分回宅，41筆標出8戶，平均溢價率僅0.34%，還不到1%。房仲業表示，今年國產署賣房子標況都不佳，溢價率更屢創新低，顯示買家不受市場回溫訊息影響，寧可沒買到，也不願出高價。

國產署上月29日標售「耕曦」、「永德言葉」、「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」和「翔譽雙子星」等41戶參與都更分回的住宅共有8戶標脫，其中「耕曦」18戶標脫6戶，「永德言葉」19戶標脫2戶，標脫率19.5%，溢價率僅0.34%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，今年房市回溫訊息不斷，但國產署今年標售都更分回戶，標況都不理想，以明日博為例，今年3月標售17戶全數流標後，5月以原價再標一次，一樣全數流標。

今年7月國產署降價標售北市耕曦、永德言葉、萬喆以及和板橋全陽圓共57戶，15戶脫標，但得標人出價和底價大多相差不大，其中耕曦5樓戶以4,595萬餘元脫標，脫標價僅比底價多出21元，整體溢價率也僅0.45%。

可能是7月標況略有提升，國產署上月29日標售耕曦、永德言葉等都更分回宅共41戶，未再降價，僅標脫8戶，標脫率降至19.5%，溢價率0.34 %比上次0.45％更低。其中耕曦7樓戶，17樓戶都僅加價1,000多元，溢價率都幾近於零。