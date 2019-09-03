加工出口區9月6日徵才 釋481職缺

2019-09-03 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



楠梓加工出口區。圖／加工區提供 分享 facebook 加工出口區管理處協助廠商招募人才，楠梓及屏東園區將於本月6日舉辦現場徵才活動，共釋出481個職缺，此次徵才廠商包括華泰電子、日月光半導體、鼎基先進材料、星博電子等27家知名企業，想進入科技產業的求職者，把握與廠商直接面談的絕佳機會，千萬別錯過。

楠梓園區徵才活動當日上午9時30分至11時30分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，在楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓加工出口區經二路15號）舉辦，參與廠商有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、台灣興盛半導體等數家大型廠商共襄盛舉，提供生產助理員、技術員、品檢員、製程／設備／維修／測試工程師、儲備幹部、作業員等約279個工作機會，其中儲備幹部起薪上看40K，歡迎求職朋友踴躍參加。

屏東園區徵才活動6日上午9時至12時，在屏東加工出口區行政大樓1樓大廳（屏東市屏東加工出口區屏加路1號）辦理，除了屏東加工出口區廠商參加，也邀集鄰近廠商共襄盛舉，參加廠商有鼎基先進材料、星博電子、鈦騰複合材料、殷聖工程、明揚國際、台灣北澤、河見電機、鋼國工業、宏利汽車部件、鑫辰鋼鐵等21家區內外廠商共提供202個職缺。

提供職缺項目包括產品工程師、研發工程師、材料開發工程師、品保工程師、國外業務專員、儲備幹部、品檢人員、機臺操作員及技術員等，大部分廠商提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供膳等福利。