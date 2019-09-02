仰德集團證實 何煖軒出任首席總顧問

2019-09-02 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



仰德集團證實，華航前董事長何煖軒出任集團「首席總顧問」。報系資料照 分享 facebook 仰德集團今（2）日透過正式發言體系證實，華航前董事長何煖軒出任集團「首席總顧問」，今日生效。仰德集團強調，旗下顧問不少，但是「首席總顧問」只有一位，意味該職務是「顧問中的顧問」，地位不同一般。

仰德集團說，何煖軒是新竹人，與集團發跡地新竹有深厚的地緣關係，他個人的家族與仰德集團「有幾代人人」的交情。在何煖軒自華航董座退休後，仰德集團董事長許育瑞希望借重何煖軒在企業經營上的長才，因此邀請他「來當仰德集團的老師」。

仰德集團表示，何煖軒是一位難得的人才，他過去在公務單位、華航的管理經歷豐富，在執行力各方面都很好，在企業經營管理上有極高的天分，不應該就此埋沒，值得我們諮詢。

仰德集團說，何煖軒在擔任華航董座時，不僅讓華航賺錢、讓虎航由虧轉盈，在他的領導之下，把很多壞事變成好事，幫企業起此回生，績效相當好，卻因罷工事件拉下台，對外界而言，是犧牲了一個真正的人才，後來也衍生很多社會問題。

仰德集團指出，該集團旗下各事業體、企業都設有顧問職務，但過去一直沒有「首席總顧問」，邀請何煖軒來擔任首席總顧問，則希望他來之後，能當集團各企業成員的老師，讓經營管理更好。