親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

昇華董事長辭任 10日將召開董事會

2019-09-02 20:54經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

昇華（4806）今（2）日公告，昇華娛樂傳播股份有限公司董事長俞惟中辭職，公司於今日收到董事長書面辭任書，將自9月9日生效。

昇華表示，因之前改選後，有兩個法人公司，包括鈞品投資有限公司、昇華文化創意，日前又有獨立董事張清璉辭任，所以希望能整合在一起，統一以昇華文化創意指派，所以董事長必須先辭任，10日將召開董事會，宣布新任總經理，董事長則仍會是俞惟中。

昇華2日股價收11.95元，下跌0.05元。

日股

相關新聞

新竹玻璃設計藝術節光動系列 獲TID年度大獎

2019-09-02 19:14

仰德集團證實 何煖軒出任首席總顧問

2019-09-02 21:24

Gogoro8月逆勢成長 總掛牌數破20萬輛

2019-09-02 20:50

捷運北投機廠 太陽光電系統併聯發電

2019-09-02 18:54

長榮航空推出「空中仁醫」 突發需求可協助

2019-09-02 18:35

長榮航推空中仁醫計畫 讓旅客有更好醫療照顧

2019-09-02 17:29

生華科完成乳癌一期劑量遞增試驗 加速啟動下一階段

2019-09-02 14:13

氣立第3季業績回穩 可望衝今年單季高點

2019-09-02 12:25

展開雙11前哨戰 創業家啟動「99購物節」活動

2019-09-02 12:01

妳的時代／黃晴雯：女性職場要成功 先把親人變神隊友

2019-09-02 10:31

2.5D雕出相片熱 寶寶、寵物永遠是門好生意

2019-09-02 10:07

威盛車載方案導入堆高機 獲星辰採用

2019-09-02 10:04

首創百貨先例 台北101周年慶只送現金點數

2019-09-02 09:24

遠東集團募萬份童書 偏鄉童樂開學

2019-09-01 23:53

企業生日快樂／寬宏展演一條龍 拚亞洲No.1

2019-09-01 23:44

南台灣航太產值 衝400億

2019-09-01 23:36

穗高 從手機賺到飛機

2019-09-01 23:30

建構航太供應鏈 三大挑戰

2019-09-01 23:30

策略行銷／蔡馨暳…一站式服務 贏得客戶

2019-09-01 23:08

經濟選書／階梯式反差效應

2019-09-01 23:07

行銷最錢線／行銷脫歐 品牌新趨勢

2019-09-01 23:04

點子農場／三意時代 人文創新競爭

2019-09-01 23:04

企業生日快樂／寬宏董座林建寰 要讓全民瘋藝文

2019-09-01 22:52

企業生日快樂／寬宏強化內容出口 創造現金流

2019-09-01 22:51

吳清源專訪／三陽三方向進擊 獲利點火

2019-09-01 22:45

吳清源專訪／拿下農林經營權…完全意外

2019-09-01 22:43

吳清源專訪／土地買賣 有賺就做了

2019-09-01 22:43

留學返台第一份工作只領20K 杜蕙玲父母很不諒解

2019-09-01 18:26

高績效教練／個案教學五字訣

2019-08-30 01:31

趨勢觀察／深入顧客使用現場

2019-08-30 01:31

電商行銷／精準投放廣告 緊盯潛在客戶

2019-08-30 01:31

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

勉強 讓你變得更強 遠雄人壽鼓勵新世代【做自己的英雄】

2019-09-02 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

2019-09-02 10:48

利變保單降息 保戶回饋縮水

2019-09-01 23:24

台積徵才3,000人 限時加發薪資

2019-09-01 23:47

台積電高薪徵才 掀開半導體業土洋搶人大戰

2019-09-02 12:01

「大到不能倒」5系統性銀行增資壓力大 金管會擬給業務優惠

2019-09-01 23:42

金融業加薪搶人大戰 開打

2019-09-01 23:37

一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16

鴻海電商平台 富連網轉型

2019-09-01 23:51

鴻海印度製造 福爾格挑大梁

2019-09-02 00:06

台商回流 國產署加緊釋地

2019-09-01 23:43

新iPhone來了 電信業迎商機

2019-09-01 23:49

宣告利率9月大調降 保戶回饋金縮水

2019-09-02 19:00

上半年三類PCB衰退 寄望5G新應用

2019-09-02 16:13

老農津貼109年起調到7550元 約58.6萬人受惠

2019-09-02 13:30

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

吳清源專訪／三陽三方向進擊 獲利點火

2019-09-01 22:45

五系統銀行籌資 金管會給糖

2019-09-01 23:35

有線TV斷訊風暴 NCC急介入

2019-09-01 23:36

台灣精銳中科新建廠房無預警停工？ 中科：是違反工安

2019-09-02 19:25

成本墊高競爭大 系統性銀行叫苦

2019-09-01 23:45

南台灣航太產值 衝400億

2019-09-01 23:36

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49

郭台銘：政府要解決五缺、六缺

2019-09-01 23:50

華航前董座何煖軒 今任職仰德集團首席總顧問

2019-09-02 21:19

看好聯詠有機會打入蘋果供應鏈 美系外資首度納追蹤

2019-09-02 10:53

反送中動搖香港金融地位 中經院點出台灣好機會

2019-09-02 15:31

2.5D雕出相片熱 寶寶、寵物永遠是門好生意

2019-09-02 10:07

廢印花稅勢在必行 政院： 優先法案討論後公布

2019-09-02 11:14

超浪費！電子發票不e化 每年浪費59億張紙

2019-09-02 19:54

將來銀行營運策略 打造跨業者「點數大平台」

2019-09-02 08:58

長榮航推空中仁醫計畫 讓旅客有更好醫療照顧

2019-09-02 17:29

IFA展上秀 非蘋新機競艷

2019-09-01 23:49

純網銀金金分離 學者獻策

2019-09-01 23:36

慈善團體免所得稅 兩個條件

2019-09-01 22:32

純網銀國家隊徵才 錄取率2.5%

2019-09-01 23:35

財部：呂桔誠續任台灣金董事長 魏江霖接總經理

2019-09-02 13:03

金融業碩士生起薪 看到4.37萬

2019-09-01 23:37

魏江霖接掌台灣金控總經理

2019-09-02 11:58

台積專利數量 躋身美國六大

2019-09-01 23:46

高雄特貿三招商啟動 「陸資」竟也可參與投標

2019-09-02 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top