昇華董事長辭任 10日將召開董事會

2019-09-02 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



昇華（4806）今（2）日公告，昇華娛樂傳播股份有限公司董事長俞惟中辭職，公司於今日收到董事長書面辭任書，將自9月9日生效。

昇華表示，因之前改選後，有兩個法人公司，包括鈞品投資有限公司、昇華文化創意，日前又有獨立董事張清璉辭任，所以希望能整合在一起，統一以昇華文化創意指派，所以董事長必須先辭任，10日將召開董事會，宣布新任總經理，董事長則仍會是俞惟中。

昇華2日股價收11.95元，下跌0.05元。