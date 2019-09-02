新竹玻璃設計藝術節光動系列 獲TID年度大獎

2019-09-02 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台灣室內設計界的年度盛事「台灣室內設計大獎」(Taiwan Interior Design Award，簡稱TID Award)，8月31日將於台南美術館舉行頒獎典禮，其中國內知名策展人王耀邦負責設計的2018新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」系列，藉由展覽把玻璃當成新竹未來可以對外發出去的名片，在一個原本就已經很豐沛的工業土壤裡，加入設計的元素，獲得評審青睞，獲得TID年度大獎。

「台灣室內設計大獎」從全世界706件作品中，選出包括公共空間類、品牌設計類、商業空間類、居住空間類、臨時建築與裝置類等11項大獎，共13件優秀作品。

邁向第12屆的「台灣室內設計大獎」，從2007年遴選範圍僅限於台灣，逐步擴展至涵蓋華人區域的兩岸三地新秀、老將的同台較勁，已成為華人地區室內設計專業最高的專業成就獎，今年共有來自亞洲及世界各地新加坡、日本、中國、香港、澳門、台灣等共706件作品參賽。

CSID中華民國室內設計協會理事長/TID台灣室內設計大獎主席龔書章表示，TID不僅作為華人地區重要的室內設計交流平台，必須帶領設計界思考下一步方向，將來設計將不再侷限於室內空間，如何讓台灣的設計動能與公共社會做連接才是未來趨勢。

拿下TID年度大獎的2018 新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」，由拿下多項國際大獎的格式設計展策負責人王耀邦一手策劃，核心空間以大面積的強化玻璃與3.3萬個回收再製的143玻璃杯所組成，還有多達500片大型LED光板模組由下向上發射靜冷光芒，評審認為作品完美地讓「玻璃」有了無窮且獨特的想像和詩意。

來自廈門的喜瑪拉雅設計裝修有限公司，設計出的「美暉新辦公室」，則是賦予工作空間生命力，評審形容可以承載時間，可以舞動光影，可以沉澱心靈；獲得商業空間TID金獎的作品，最受矚目的是由覺知造所室內裝修有限公司所設計的《心傳動物醫院》，評審形容是像藝廊的動物醫院，該能安撫多少飼主的焦慮。