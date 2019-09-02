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新竹玻璃設計藝術節光動系列 獲TID年度大獎

2019-09-02 19:14經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

台灣室內設計界的年度盛事「台灣室內設計大獎」(Taiwan Interior Design Award，簡稱TID Award)，8月31日將於台南美術館舉行頒獎典禮，其中國內知名策展人王耀邦負責設計的2018新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」系列，藉由展覽把玻璃當成新竹未來可以對外發出去的名片，在一個原本就已經很豐沛的工業土壤裡，加入設計的元素，獲得評審青睞，獲得TID年度大獎。

「台灣室內設計大獎」從全世界706件作品中，選出包括公共空間類、品牌設計類、商業空間類、居住空間類、臨時建築與裝置類等11項大獎，共13件優秀作品。

邁向第12屆的「台灣室內設計大獎」，從2007年遴選範圍僅限於台灣，逐步擴展至涵蓋華人區域的兩岸三地新秀、老將的同台較勁，已成為華人地區室內設計專業最高的專業成就獎，今年共有來自亞洲及世界各地新加坡、日本、中國、香港、澳門、台灣等共706件作品參賽。

CSID中華民國室內設計協會理事長/TID台灣室內設計大獎主席龔書章表示，TID不僅作為華人地區重要的室內設計交流平台，必須帶領設計界思考下一步方向，將來設計將不再侷限於室內空間，如何讓台灣的設計動能與公共社會做連接才是未來趨勢。

拿下TID年度大獎的2018 新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」，由拿下多項國際大獎的格式設計展策負責人王耀邦一手策劃，核心空間以大面積的強化玻璃與3.3萬個回收再製的143玻璃杯所組成，還有多達500片大型LED光板模組由下向上發射靜冷光芒，評審認為作品完美地讓「玻璃」有了無窮且獨特的想像和詩意。

來自廈門的喜瑪拉雅設計裝修有限公司，設計出的「美暉新辦公室」，則是賦予工作空間生命力，評審形容可以承載時間，可以舞動光影，可以沉澱心靈；獲得商業空間TID金獎的作品，最受矚目的是由覺知造所室內裝修有限公司所設計的《心傳動物醫院》，評審形容是像藝廊的動物醫院，該能安撫多少飼主的焦慮。

台灣室內設計大獎系列活動也再次走出台北，結合台南府城在地文化與精神，展現南台灣人文與風情，讓生活美學與城市美學充分獲得發揚與認同，並選在剛落成的台南美術館二館舉辦頒獎典禮，台南美術館二館由石昭永建築師及日本坂茂建築設計事務所共同打造，是由普立茲克建築獎得主所規劃設計的建築物。

台灣室內設計界的年度盛事「台灣室內設計大獎」中，由國內知名策展人王耀邦負責設計的...
台灣室內設計界的年度盛事「台灣室內設計大獎」中，由國內知名策展人王耀邦負責設計的2018新竹市玻璃設計藝術節中的「光動」系列，獲得評審青睞，獲得TID年度大獎。中華民國室內設計協會／提供
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台灣室內設計大獎年度大獎，頒獎人左至右為中華民國室內設計協理事長龔書章以及得獎人...
台灣室內設計大獎年度大獎，頒獎人左至右為中華民國室內設計協理事長龔書章以及得獎人王耀邦。中華民國室內設計協會／提供
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