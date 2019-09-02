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中秋送禮商機大 連鎖咖啡店業者這樣搶生意

2019-09-02 16:13經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

中秋送禮商機大，連鎖咖啡店業者也加入戰局。85℃觀察發現，近年來中秋禮盒漸趨多元化與精緻化，一個禮盒可以同時滿足多人的口味喜好，愈來愈受歡迎。今年85℃推出多達10款禮盒迎戰，並加碼大杯咖啡買一送一優惠券搶客。西雅圖極品咖啡則是主打中秋限定的咖啡豆和咖啡蛋捲等禮品組。

85℃指出，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥外，今年還特地研發奶黃、芋泥流沙、芋泥Q餅，以及全新素食款、荔香桂圓、香菇核桃、白柚麻糬等新口味。

其中，主打的「小城典藏禮盒」便可一次品嚐到六種口味，CP值相當高，且只要購買「小城典藏禮盒」，85℃就會捐出50元給衡山基金會，作為修繕弱勢家庭居家環境經費。

85℃看好今年中秋節檔期，預計可售出超過8.7萬盒禮盒，再加上滿額加價購，相較去年檔期營業額估可增加3%~5%，而今年85℃推出的中秋月餅禮盒在85折後價位約落在240~750元之間，9月13日前預購指定款中秋禮盒都可享85折。

另，西雅圖極品咖啡則是推出中秋限定咖啡豆和咖啡蛋捲禮品組，自即日起至9月13日，凡購買《貝瑞斯塔蛋捲》搭配任一貝瑞斯塔市集商品，每組享折價100元優惠，再加贈「貝瑞斯塔市集百元商品券」乙張，且優惠採累計方式。

另，還有中秋限定《夏日嚴選咖啡豆組》，優惠期間同樣自即日起至9月13日，品項包含單品豆（酒香背影/甜蜜蠻牛）與綜合豆（午後綜合/摩卡探戈）共四款，兩包咖啡豆優惠價699元（原價900元），每組兩包咖啡豆搭配《精萃陶瓷濾杯組》乙組1,499元（原價2,100元）。

中秋送禮商機大，連鎖咖啡店業者也加入戰局。 圖／西雅圖極品咖啡提供
中秋送禮商機大，連鎖咖啡店業者也加入戰局。 圖／西雅圖極品咖啡提供
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咖啡中秋節

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